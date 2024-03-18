Модель S-600 є одним із найперших спортивних автомобілів японського автовиробника і в 60-ті роки була такою ж популярною, як актуальні Civic та Accord. Наразі один з таких автомобілів виставлено на продаж, а його актуальна ціна досягла позначки у 40 000 доларів.

Історія компанія починалася з випуску мотоциклетної техніки, тому не дивно, що одне з найперших спортивних купе від Honda більше нагадує мотоцикл, ніж автомобіль.

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Річ у тім, що авто має чотирициліндровий двигун об’ємом 606 куб.см, із чотирма крихітними карбюраторами, по одному на кожен циліндр, здатний розвивати до 9500 об/хв. Попри це, мотор купе видає всього 60 к.с., проте при загальній масі в 680 кг такої потужності цілком достатньо, аби подарувати водію незабутні емоції.

Автомобіль, що зараз продається на аукціоні Bring a Trailer, 1966 року випуску й має кермо зліва, що нехарактерно для цього купе, адже Honda S600 ніколи офіційно не продавалась в США чи в Європі. Перший власник цього авто проживав в Окінаві, яка тоді була під американською адміністрацією, а тому переобладнав його, щоб мати змогу законно пересуватись місцевими дорогами.

Цей екземпляр має всього 87 000 км пробігу, що не так багато для його віку. Перед тим, як виставити його на продаж, актуальний власник провів капітальний ремонт двигуна, трансмісії та ланцюгової передачі, а також згодом замінив усю електроніку.

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Цікаво, що колірна гама цього Honda S600 повністю відповідає лівреї першого боліду Honda у Формулі 1 - RA271. Подейкують, що Сойтіро Хонда особисто клопотав японський уряд, аби отримати дозвіл фарбувати свої авто в білий або червоний колір – на той час, в Японії таке фарбування мали лише автомобілі екстренної допомоги.