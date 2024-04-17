Японський автовиробник представив нову лінійку електромобілів Ye, до якої увійшли моделі P7, S7 та GT Concept. Автомобілі будуть представлені виключно на ринку Китаю паралельно з лінійкою e:N. Електромобілі Honda з Китаю популярні в Україні, тож є велика можливість, що новинки невдовзі потраплять на наш ринок.

Моделі Ye P7 та Ye S7 надійдуть у продаж першими вже в кінці цього року. Електромобілі дуже схожі між собою, адже побудовані на новій архітектурі Honda EV. Вони будуть доступні у версіях з заднім та повним приводом.

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Автовиробник заявив, що задньопривідні моделі будуть налаштовані так, аби запропонувати водію “чітку спортивну керованість”, а повнопривідні будуть мати високу потужність.

Також Honda презентувала спортивне купе GT Concept. Компанія не розкриває технічних характеристик моделей, однак, повідомляється, що купе буде першим автомобілем бренду з екраном для пасажира. Серійна модель на базі Ye GT CONCEPT, має надійти в продаж до кінця 2025 року.

Honda поставила перед собою мету досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Через це, компанія має намір представити лінійку з 10 електромобілів в Китаї до 2027 року, 6 з яких будуть представниками лінійки Ye.

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Також очікується, що до 2035 року, 100% продажів компанії в Китаї становитимуть повністю електричні моделі. Honda покаже нові Ye S7, Ye P7 та Ye GT Concept на Пекінському автосалоні, що відбудеться з 25 квітня по 5 травня.