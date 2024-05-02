Honda планує інвестувати 11 мільярдів доларів у будівництво нових заводів електромобілів у Канаді.

Honda Motor Co. заявила в четвер, що має на меті побудувати в Канаді нові заводи з виробництва електромобілів, включаючи завод з виробництва електромобілів і акумуляторів, у рамках проекту, загальний обсяг інвестицій якого сягне близько 15 мільярдів канадських доларів (11 мільярдів доларів США).

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Японський автовиробник заявив, що розпочав переговори з канадською владою щодо субсидій для нових заводів, які будуть побудовані поряд із існуючим заводом поблизу Торонто. Спроба створити повний ланцюг постачання електромобілів у Канаді Honda, як очікується, забезпечить від 60 до 70 відсотків загальних інвестицій, а постачальники матеріалів також розділять витрати.

Honda заявила, що планує розпочати виробництво на новому заводі електромобілів, який стане другим у своєму роді в Північній Америці, у 2028 році, встановивши його виробничу потужність до 240 000 одиниць на рік.

«Для подальшого прискорення наших зусиль з електрифікації в Канаді Honda зробить ще один великий крок вперед», — сказав президент Honda Тосіхіро Мібе під час церемонії на заводі компанії в провінції Онтаріо, на якій також був присутній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Мібе заявив: «Ми створимо стабільну систему постачання акумуляторів для електромобілів і зробимо наші електромобілі більш конкурентоспроможними».

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«Сьогодні Honda творить історію канадського автомобілебудування», — додав Трюдо. «Цим оголошенням ми інвестуємо у створення першого в Канаді комплексного ланцюга поставок електромобілів від початку до кінця».

Описуючи план Honda як «найбільшу автомобільну інвестицію в історії Канади», Трюдо сказав, що він допоможе створити понад 1000 робочих місць у країні.

У рамках запланованих інвестицій Honda також розглядає можливість будівництва двох інших заводів з основних компонентів акумуляторів для електромобілів, які будуть управлятися спільними підприємствами з Posco Future M Co. з Південної Кореї та Asahi Kasei Corp. з Японії відповідно.

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Цей крок стався тому, що присутність компанії в Північній Америці, на яку припадає близько 40 відсотків її світових продажів автомобілів, була затьмарена зростанням електромобілів, таких як ті, які виробляє американський гігант електромобілів Tesla Inc.

Очікується, що нові заводи допоможуть Honda досягти своєї мети: до 2030 року електромобілі та автомобілі на водневих паливних елементах становитимуть 40 відсотків продажів у регіоні, а до 2040 року планується зростання до 100 відсотків.

Зараз Honda переобладнає свій існуючий завод в Огайо в США, щоб з 2025 року він міг виробляти повністю електричні транспортні засоби.