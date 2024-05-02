Honda планирует инвестировать 11 миллиардов долларов в строительство новых заводов электромобилей в Канаде.

Honda Motor Co. заявила, что намерена построить в Канаде новые заводы по производству электромобилей, включая завод по производству электромобилей и аккумуляторов, в рамках проекта, общий объем инвестиций которого составит около 15 миллиардов канадских долларов (11 миллиардов долларов США).

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Японский автопроизводитель заявил, что начал переговоры с канадскими властями о субсидиях для новых заводов, которые будут построены рядом с существующим заводом вблизи Торонто. Попытка создать полную цепь поставок электромобилей в Канаде Honda, как ожидается, обеспечит от 60 до 70 процентов общих инвестиций, а поставщики материалов также разделят расходы.

Honda заявила, что планирует начать производство на новом заводе электромобилей, который станет вторым в своем роде в Северной Америке, в 2028 году, установив его производственную мощность до 240 000 единиц в год.

"Для дальнейшего ускорения наших усилий по электрификации в Канаде Honda сделает еще один большой шаг вперед", - сказал президент Honda Тосихиро Мибе во время церемонии на заводе компании в провинции Онтарио, на которой также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Мибе заявил: "Мы создадим стабильную систему поставок аккумуляторов для электромобилей и сделаем наши электромобили более конкурентоспособными".

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"Сегодня Honda творит историю канадского автомобилестроения", - добавил Трюдо. "Этим объявлением мы инвестируем в создание первой в Канаде комплексной цепи поставок электромобилей от начала до конца".

Описывая план Honda как "крупнейшую автомобильную инвестицию в истории Канады", Трюдо сказал, что он поможет создать более 1000 рабочих мест в стране.

В рамках запланированных инвестиций Honda также рассматривает возможность строительства двух других заводов по основным компонентам аккумуляторов для электромобилей, которые будут управляться совместными предприятиями с Posco Future M Co. из Южной Кореи и Asahi Kasei Corp. из Японии соответственно.

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Этот шаг произошел потому, что присутствие компании в Северной Америке, на которую приходится около 40 процентов ее мировых продаж автомобилей, была затенена ростом электромобилей, таких как те, которые производит американский гигант электромобилей Tesla Inc.

Ожидается, что новые заводы помогут Honda достичь своей цели: к 2030 году электромобили и автомобили на водородных топливных элементах составят 40 процентов продаж в регионе, а к 2040 году планируется рост до 100 процентов.

Сейчас Honda переоборудует свой существующий завод в Огайо в США, чтобы с 2025 года он мог производить полностью электрические транспортные средства.