Honda сделала "ход конем", обновив сразу три мотоцикла среднего веса для 2024 модельного года - NX500 (ранее назывался CB500X), спортивный мотоцикл Honda CBR500R и найкед-байк Honda CB500F.

Обновленные модели присоединились к списку мотоциклов Honda, уже объявленных на 2024 год, включая новую Honda Transalp, обновленную Honda Shadow Phantom и обновленную Honda Africa Twin. Они из семейства Wing, возвращается, и родословной Rebel, NC750X, SCL500 и других.

"Линейка Honda среднего размера остается основной для компании, поскольку эти модели подходят широкому кругу водителей с точки зрения уровня квалификации и желаемого опыта вождения", – подчеркнул помощник менеджера по связям с общественностью American Honda Колин Миллер.

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Приключенческий мотоцикл CB500X переименован в NX500. Он оснащен двигателем Parallel-Twin 471 куб.см с жидкостным охлаждением, NX500 имеет заявленный влажный вес 195,9 кг (на 3,1кг легче, чем CB500X). Подвеска обеспечивается 41-миллиметровой вилкой. Впереди расположены два диска диаметром 296 мм с двухпоршневыми суппортами, а сзади – один диск диаметром 240 мм. ABS является стандартной.

Honda NX500 2024 года в цвете Matte Black Metallic. Фото: Honda

Honda NX500 2024 года будет доступна в цвете Matte Black Metallic по розничной цене 7399 долларов.

Спортбайк Honda CBR500R оснащен 471-кубовым двигателем Parallel-Twin. Он имеет влажный вес 199,9 кг, двойные 296-мм передние тормозные диски с двухпоршневыми суппортами, 240-мм задние диски и стандартную ABS. Подвеска состоит из 41-мм вилки Showa SFF-BP и одинарного амортизатора Pro-Link с девятипозиционным регулировкой предварительного натяжения пружины.

Honda CBR500R 2024 года будет доступна в цветах Grand Prix Red или Matte Black Metallic по розничной цене 7399 долларов.

2024 Honda CBR500R в Гран-при красного цвета. Фото: Honda

Найкид-байк Honda CB500F имеет похожий на двигатель, тормоза, подвеску и размеры с CBR500R, но имеет меньший мокрый вес – 187,7 кг. Обновления включают новый стиль, новый 5-дюймовый TFT-дисплей и систему выбора крутящего момента Honda.

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Honda CB500F 2024 года будет доступна в цвете Matte Black Metallic по розничной цене 6899 долларов.

Honda CB500F 2024 года в цвете Matte Black Metallic. Фото: Honda

О детальных характеристиках производитель пока воздержался, ограничился поверхностным обобщением.