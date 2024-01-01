Honda показала новый бюджетник

Обнародованы первые официальные фото Honda Freed третьего поколения. Компактный семейный минивэн презентуют в Японии в июне, и сразу после этого модель поступит в продажу. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Читайте также: Honda обновили три мотоцикла: что изменилось

Новая Honda Freed стала более сдержанной и солидной на вид. У нее короткий высокий капот, большой угол наклона лобового стекла и выштамповки на боковинах. Оригинально выглядят диодные фары.

Также доступна внедорожная версия Crosstar с пластиковым обвесом и более агрессивными бамперами. Минивэн построен на платформе Honda Jazz, и немного крупнее предшественника.

Размеры Honda Freed 2024:

длина - 4310 мм;

ширина - 1695 мм;

высота - 1755 мм;

колесная база - 2740 мм.

На выбор предлагают версии на 5 и 6 мест, к тому же у кресел второго ряда можно отдельно поднять подушки. В салоне установили виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, однако сохранили и крупные физические кнопки. Рычаг КПП расположен очень высоко.

Минивэн Honda Freed предложат с 1,5-литровым 130-сильным бензиновым двигателем, а также в гибридной версии на 135 л. с. Привод может быть передним или полным.

Цена Honda Freed 2024 не объявлена, однако она будет на уровне модели предыдущего поколения, которая стоила в эквиваленте 15 500 долларов в базовой версии, то есть на уровне Dacia Logan.