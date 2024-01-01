Honda випустить цілу лінійку електромобілів серії 0

Зазначену інвестиційну суму в електромобілі бренд планує направити протягом найближчих 6 років. Днями гендиректор компанії Тосіхіро Мібе виклав нову стратегію автовиробника, в якій прозвучало твердження, що "електромобілі є найефективнішим рішенням".

Зазначається, що бренд може конкурувати в сегменті малих електромобілів і мотоциклів. У довгостроковій перспективі Honda впевнена, що впровадження електромобілів зростати й компанія хоче скористатися "періодом популяризації електромобілів", який припаде на другу половину 2020-х років.

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Для цього Honda представить нові електромобілі, налагодить комплексний ланцюжок постачання (включно з акумуляторами) і вдосконалить технологію та засоби електромобілів. Очікується, що нова серія Honda 0 зіграє ключову роль. Дві нові концепції, Saloon і Space-Hub, були представлені на CES у січні.

Седан має стати новим флагманським електромобілем Honda з моделлю, дуже схожою на концепт, який буде запущений у 2026 році. Його спочатку почнуть випускати у Північній Америці перед глобальним розгортанням. Слідом за седаном Honda планує випустити сім моделей електромобілів у всьому світі, від малих до великих.

Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе представляє серію Honda 0 і нові концептуальні моделі Saloon і Space-Hub. Фото: Honda

У Китаї Honda представить десять нових електромобілів до 2027 року, тобто 100% продажів автомобілів у регіоні до 2035 року буде електричними. Вона також представила свою нову серію електромобілів серії Ye, щоб протистояти китайським автовиробникам, таким як BYD.

Honda випустить серію менших електромобілів, починаючи з N-Van e, комерційного міні електромобіля. Після того, як він надійде в продаж у Японії цієї осені, Honda представить серію малогабаритних електромобілів у регіоні, де це буде необхідно. У 2025 році це включатиме персональні мінімоделі EV.

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Що стосується свого ланцюга постачання, Honda розпочне зі зміцнення партнерства щодо літій-іонних акумуляторів, утримуючи при цьому витрати. У США спільне підприємство Honda з LG Energy Solution почне виробництво акумуляторів місткістю до 40 ГВт-год на рік. Легкі та компактні акумуляторні блоки використовуватимуться для електромобілів серії 0.

У другій половині десятиліття Honda планує ще більше розширити свій бізнес акумуляторів, побудувавши вертикально інтегрований ланцюг поставок. Для цього Honda почне власне виробництво акумуляторів для електромобілів GS Yuasa. До 2030 року Honda планує знизити вартість акумуляторів для електромобілів, які виготовляються в Північній Америці, більш ніж на 20% порівняно з поточними витратами.

Концепти Honda Saloon і Space-Hub. Фото: Honda

Honda прагне, щоб у 2030 році на електромобілі та FCEV припадало 40% світових продажів автомобілів, а до 2040 року – 100%. Однак це плани, допоки на світовому ринку японська частка продажів електромобілів Honda й Toyota значно нижча, ніж у їхніх конкурентів.