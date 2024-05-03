Повідомляється, що новий гібрид Honda Prelude буде розвивати 207 кінських сил. Він буде майже ідентичний за розміром Toyota GR86.

На минулорічному автосалоні в Токіо Honda здивувала всіх, представивши концепт Honda Prelude. Компанія вже підтвердила, що врешті-решт випустить дводверне гібридне купе, а новий звіт Best Car Web надає інформацію про передбачувані деталі трансмісії автомобіля, розміри та ціну в Японії.

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Ми вже знаємо, що він матиме гібридну силову установку, яка, за словами головного інженера Томоюкі Ямагамі, слугуватиме «прелюдією» до майбутніх електромобілів Honda. Best Car вважає, що він матиме той самий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун e:HEV, який приводить у дію гібриди Accord і Civic, що дає сумарну потужність 207 кінських сил. Останній Prelude 2001 року в США виробляв 200 к.с.

Передбачається, що Prelude матиме довжину 430 см, ширину 179 см та висоту 130 см з колісною базою 256 см. Це робить його більшим за двомісну Mazda MX-5 Miata і майже ідентичним Toyota GR86 за розміром із відповідними колісними базами.

Повідомляється, що Honda позиціонує його як модель преміум-класу, розташовану вище дводверної Toyota. В Японії він коштуватиме від 27 325 доларів США, що дорожче GR86 яка коштує від 18 867 до 23 422 доларів США.

Очікується, що Prelude з’явиться не раніше другої половини 2025 року, і це не буде «найспортивнішим автомобілем» у світі, тож пом’якшіть свої очікування від трек-дня. Також неясно, чи планує Honda продавати його на інших ринках, окрім домашнього. Автовиробник розробляє Prelude як у конфігураціях з лівим, так і з правим кермом, тож є шанс, що ми можемо отримати його, але офіційної інформації немає.