Сообщается, что новый гибрид Honda Prelude будет развивать 207 лошадиных сил. Он будет почти идентичен по размеру Toyota GR86.

На прошлогоднем автосалоне в Токио Honda удивила всех, представив концепт Honda Prelude. Компания уже подтвердила, что в конце концов выпустит двухдверное гибридное купе, а новый отчет Best Car Web предоставляет информацию о предполагаемых деталях трансмиссии автомобиля, размеры и цену в Японии.

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Мы уже знаем, что он будет иметь гибридную силовую установку, которая, по словам главного инженера Томоюки Ямагами, будет служить "прелюдией" к будущим электромобилей Honda. Best Car считает, что он будет иметь тот же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель e:HEV, который приводит в действие гибриды Accord и Civic, что дает суммарную мощность 207 лошадиных сил. Последний Prelude 2001 года в США производил 200 л.с.

Предполагается, что Prelude будет иметь длину 430 см, ширину 179 см и высоту 130 см с колесной базой 256 см. Это делает его больше двухместной Mazda MX-5 Miata и почти идентичным Toyota GR86 по размеру с соответствующими колесными базами.

Сообщается, что Honda позиционирует его как модель премиум-класса, расположенную выше двухдверной Toyota. В Японии он будет стоить от 27 325 долларов США, что дороже GR86, которая стоит от 18 867 до 23 422 долларов США.

Ожидается, что Prelude появится не раньше второй половины 2025 года, и будет "не самым спортивным автомобилем" в мире, так что смягчите свои ожидания от трек-дня. Также неясно, планирует ли Honda продавать его на других рынках, кроме домашнего. Автопроизводитель разрабатывает Prelude как в конфигурациях с левым, так и с правым рулем, поэтому есть шанс, что мы можем получить его, но официальной информации нет.