Honda выпустит целую линейку электромобилей серии 0

Указанную инвестиционную сумму в электромобили бренд планирует направить в течение ближайших 6 лет. На днях гендиректор компании Тосихиро Мибе изложил новую стратегию автопроизводителя, в которой прозвучало утверждение, что "электромобили являются самым эффективным решением".

Отмечается, что бренд может конкурировать в сегменте малых электромобилей и мотоциклов. В долгосрочной перспективе Honda уверена, что внедрение электромобилей будет расти и компания хочет воспользоваться "периодом популяризации электромобилей", который придется на вторую половину 2020-х годов.

Читайте также Honda показала новый бюджетник

Для этого Honda представит новые электромобили, наладит комплексную цепочку поставок (включая аккумуляторы) и усовершенствует технологию и средства электромобилей. Ожидается, что новая серия Honda 0 сыграет ключевую роль. Две новые концепции, Saloon и Space-Hub, были представлены на CES в январе.

Седан должен стать новым флагманским электромобилем Honda с моделью, очень похожей на концепт, который будет запущен в 2026 году. Его сначала начнут выпускать в Северной Америке перед глобальным развертыванием. Вслед за седаном Honda планирует выпустить семь моделей электромобилей во всем мире, от малых до больших.

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе представляет серию Honda 0 и новые концептуальные модели Saloon и Space-Hub. Фото: Honda

В Китае Honda представит десять новых электромобилей до 2027 года, то есть 100% продаж автомобилей в регионе к 2035 году будет электрическими. Она также представила свою новую серию электромобилей серии Ye, чтобы противостоять китайским автопроизводителям, таким как BYD.

Honda выпустит серию меньших электромобилей, начиная с N-Van e, коммерческого мини электромобиля. После того, как он поступит в продажу в Японии этой осенью, Honda представит серию малогабаритных электромобилей в регионе, где это будет необходимо. В 2025 году это будет включать персональные минимодели EV.

Читайте также Появились первые технические подробности о новом Honda Prelude



Что касается своей цепи поставок, то Honda начнет с укрепления партнерства по литий-ионным аккумуляторам. В США совместное предприятие Honda с LG Energy Solution начнет производство аккумуляторов емкостью до 40 ГВт-ч в год. Легкие и компактные аккумуляторные блоки будут использоваться для электромобилей серии 0.

Во второй половине десятилетия Honda планирует еще больше расширить свой бизнес аккумуляторов, построив вертикально интегрированную цепь поставок. Для этого Honda начнет собственное производство аккумуляторов для электромобилей GS Yuasa. К 2030 году Honda планирует снизить стоимость аккумуляторов для электромобилей, которые изготавливаются в Северной Америке, более чем на 20% по сравнению с текущими затратами.

Концепты Honda Saloon и Space-Hub. Фото: Honda

Honda стремится, чтобы в 2030 году на электромобили и FCEV приходилось 40% мировых продаж автомобилей, а к 2040 году – 100% выпускаемых машин. Однако это планы, пока на мировом рынке японская доля продаж электромобилей Honda и Toyota значительно ниже, чем у их конкурентов.