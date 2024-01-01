Honda CB1000 Hornet наближається до виробництва

З початком літа крига мовчазності щодо детальних технічних специфікацій новачка скресла і прийшло розуміння, що виробництво точно розпочнеться у другій половині 2024 року. На це вказують експерти порталу Cycle World.

З’являється більше подробиць щодо деталей, опису, характеристик мотоцикла. Є патентні рішення, як от технологія забору холодного повітря. Використання руху мотоцикла вперед для проштовхування холодного повітря в повітряну коробку допомагає забезпечити двигун готовим запасом щільнішого повітря для підвищення продуктивності. Honda розташувала впускні отвори далі, обрамляючи рульовий стрижень і обрамлений верхньою та нижньою рейками рами.

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У передній частині резервуара за переднім капотом приховані нові забірники холодного повітря, про які йдеться в патенті Honda. Пояснюється, що повітря надходить у цю зону за допомогою бічних каналів, які висуваються вперед з обох боків бака, разом із нижніми капотами, і штовхають повітря до радіатора для покращення охолодження.

Окрім покращення продуктивності, розміщення впускних отворів у цій зоні також означає, що шум від впускного двигуна спрямовується на водія, не бувши надмірно гучним. Yamaha пішла подібним шляхом з останньою моделлю MT-09, вона має повітропроводи, спеціально створені для подачі звуків всмоктування через верхню частину паливного баку до водія.

У передній частині резервуара за переднім капотом приховані нові забірники холодного повітря, про які йдеться в цьому патенті. Фото: Honda

Хоча Honda досі не оголосила багато подробиць про CB1000 Hornet, розробники не приховують використання двигуна CBR1000RR зразка 2017 року. Він видає 148 к.с., це навіть трохи більше, ніж у моделі CB1000R, яку він замінить після початку виробництва.

Як натякає назва Hornet, новий CB1000 має бути більш доступним мотоциклом, ніж CB1000R, замінивши односторонній маятник CB1000R на звичайний двосторонній дизайн та відмовившись від елементів стилю Neo Sports Café. Це буде більш сучасно.

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Інші підтверджені характеристики включають 41-мм вилку Showa SFF-BP з регульованою амортизацією стиснення та відскоку, а також задню частину Pro-Link, з’єднану з моноамортизатором Showa.

У Honda також кажуть, що буде три режими їзди, а приладова панель – 5-дюймовий TFT з можливістю підключення до Android та iOS. Про цінник на новачка також ще нічого не сказано.