Honda у США представить водневий вантажний тягач

На виставці ACT Expo в Лас-Вегасі, що відбудеться на нинішньому тижні, будуть представлені продукти Honda з нульовим рівнем викидів, у т.ч. концепт вантажівки. В рамках теми забезпечення економічної та екологічної стійкості автопарку виконавчий директор Honda Райан Харті виступить з доповіддю на саміті Ultra Clean Heavy Vehicle (Ультрачистий важкий автомобіль).

Виробник не приховує, що концепція вантажівки показує новий демонстраційний проєкт з метою пошуку ділових партнерів з Північної Америки для майбутнього виробництва продуктів, що працюють на паливних елементах.

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Магістральний тягач на водневих паливних елементах класу 8 (8 / 2,4 / 4 м) вагою 12 918 кг та з вантажем 24 355 кг має запас ходу 643 кілометри. Для такої розмірної групи подібна відстань пробігу доволі відчутна й конкурентна.

Середню швидкість 112,6 км/год забезпечує загальна силова потужність вантажівки у 240 кВт. Тут комбінація з 80 кВт x 3 системи FC. Для цього автомобіль забезпечили акумулятором високої напруги 120 кВт-год. Це все доповнює бак для водню високого тиску 700 бар 82 кг.

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Щоб зменшити вплив своєї діяльності на навколишнє середовище, Honda також має намір компенсувати викиди CO 2 від своїх виробничих операцій у Північній Америці за допомогою довгострокових віртуальних угод про закупівлю електроенергії (VPPA) для відновлюваної вітрової та сонячної енергії. Це має покрити понад 60% електроенергії.

"Комерційні транспортні засоби, включно з вантажівками класу 8, де паливні елементи з нульовим рівнем викидів пропонують найкращу заміну наявних дизельних двигунів, є ключовою частиною широкомасштабної бізнес-стратегії Honda щодо водневого виробництва. Honda активно шукає ділову співпрацю та клієнтів, щоб допомогти вивести ці водневі паливні елементи на ринок тут, у Північній Америці", – говорить помічник віцепрезидента з питань сталого розвитку та розвитку бізнесу American Honda Motor Co., Inc. Райан Харті.

Фото/відео: Honda