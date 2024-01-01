Honda в США представит водородный грузовой тягач

На выставке ACT Expo в Лас-Вегасе, которая состоится на этой неделе, будут представлены продукты Honda с нулевым уровнем выбросов, в т.ч. концепт грузовика. В рамках темы обеспечения экономической и экологической устойчивости автопарка исполнительный директор Honda Райан Харти выступит с докладом на саммите Ultra Clean Heavy Vehicle (Ультрачистый тяжелый автомобиль).

Производитель не скрывает, что концепция грузовика представляет новый демонстрационный проект для поиска деловых партнеров из Северной Америки для будущего производства продуктов, работающих на топливных элементах.

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Магистральный тягач на водородных топливных элементах класса 8 (8/2,4/4 м) весом 12918 кг и с грузом 24355 кг имеет запас хода 643 километра. Для такой размерной группы подобное расстояние пробега достаточно ощутимо и конкурентно.

Среднюю скорость 112,6 км/ч обеспечивает общая силовая мощность грузовика в 240 кВт. Здесь комбинация из 80 кВт x 3 системы FC. Для этого автомобиль снабдили аккумулятором высокого напряжения 120 кВт-ч. Это все дополняет бак для водорода высокого давления 700 бар и 82 кг.

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Чтобы уменьшить влияние своей деятельности на окружающую среду, Honda также намерена компенсировать выбросы CO 2 от своих производственных операций в Северной Америке с помощью долгосрочных виртуальных соглашений о закупке электроэнергии (VPPA) для возобновляемой ветровой и солнечной энергии, которые стремятся покрыть более 60% электроэнергии.

"Коммерческие транспортные средства, включая грузовики класса 8, где топливные элементы с нулевым уровнем выбросов предлагают лучшую замену имеющихся дизельных двигателей, является ключевой частью широкомасштабной бизнес-стратегии Honda по водородному производству. Honda активно ищет деловое сотрудничество и клиентов, чтобы помочь вывести эти водородные топливные элементы на рынок здесь, в Северной Америке", – говорит помощник вице-президента по вопросам устойчивого развития и развития бизнеса American Honda Motor Co., Inc. Райан Харти.