Honda CB1000 Hornet приближается к производству

С началом лета обет молчания относительно детальных технических спецификаций новичка ушел и пришло понимание, что производство точно начнется во второй половине 2024 года. На это указывают эксперты портала Cycle World.

Появляется больше подробностей относительно деталей, описания, характеристик мотоцикла. Есть патентные решения, как вот технология забора холодного воздуха. Использование движения мотоцикла вперед для проталкивания холодного воздуха в воздушную коробку помогает обеспечить двигатель готовым запасом более плотного воздуха для повышения производительности. Honda расположила впускные отверстия дальше, обрамляя рулевой стержень.

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В передней части резервуара за передним капотом скрыты новые заборники холодного воздуха, о которых говорится в патенте Honda. Объясняется, что воздух поступает в эту зону с помощью боковых каналов, которые выдвигаются вперед с обеих сторон бака, вместе с нижними капотами, и толкают воздух к радиатору для улучшения охлаждения.

Кроме улучшения производительности, размещение впускных отверстий в этой зоне также означает, что шум от впускного двигателя направляется на водителя, не будучи чрезмерно громким. Yamaha пошла подобным путем с последней моделью MT-09, она имеет воздуховоды, специально созданные для подачи звуков всасывания через верхнюю часть топливного бака к водителю.

В передней части резервуара за передним капотом скрыты новые заборники холодного воздуха, о которых говорится в этом патенте. Фото: Honda

Хотя Honda до сих пор не объявила много подробностей о CB1000 Hornet, разработчики не скрывают использование двигателя CBR1000RR образца 2017 года. Он выдает 148 л.с., это даже немного больше, чем у модели CB1000R, которую он заменит после начала производства.

Как намекает название Hornet, новый CB1000 должен быть более доступным мотоциклом, чем CB1000R, заменив односторонний маятник CB1000R на обычный двусторонний дизайн и отказавшись от элементов стиля Neo Sports Café. Это будет более современно.

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Другие подтвержденные характеристики включают 41-мм вилку Showa SFF-BP с регулируемой амортизацией сжатия и отскока, а также заднюю часть Pro-Link, соединенную с моноамортизатором Showa.

В Honda также говорят, что будет три режима езды, а приборная панель – 5-дюймовый TFT с возможностью подключения к Android и iOS. О ценнике на новичка также еще ничего не сказано.