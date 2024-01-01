Китайський велетень-мотоцикл S2000 хоче посунути з подіума Honda Gold Wing

У Great Wall Motor вже є п’ять автомобільних брендів (Ora, Wey, Haval, Tank і Great Wall), тож його входження в мотоциклетний сегмент з первістком S2000 Souo експерти вже назвали доволі сміливим кроком та амбіційним проєктом.

Виробник заявив, що взявся перевершити Honda GL1800 Gold Wing, який вважається найбільшим і найкращим туристичним мотоциклом на ринку. На це вказує спеціалізоване видання motorcyclenews.com.

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Як і традиційне сімейство Gold Wing, китайський S2000 буде у двох версіях: S2000ST має бічні кейси, але не має верхньої коробки, тоді як S2000GL є повноцінним варіантом із верхнім кейсом і розміщенням на сидіннях у стилі крісла.

Обидва варіанти мають однакову механічну основу, де встановлений восьмициліндровий двигун об’ємом 1999 "кубиків". Якщо Honda має 7-ступеневу напівавтоматичну коробку передач, то Souo отримала власний 8-ступеневий автомат із подвійним зчепленням.

Фото: Great Wall Motor

Восьмициліндровий двигун має головки циліндрів DOHC (подвійний верхній кулачковий кулачок) із заявленою максимальною потужністю 151,5 к.с. розганяє S2000 до заявленої максимальної швидкості 209 км/год.

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Китайський "турист" фізично більший, ніж Gold Wing. Він з колісною базою 1810 мм, що на 115 мм довше, ніж у Honda, і загальною довжиною 2660 мм проти 2475 мм у Wing. Вага версії ST починається від 450 кг.

Souo використовує знайомі компоненти, включаючи Brembo для радіальних чотирьох гальм і електроніку Bosch – з 12,3-дюймовим сенсорним TFT-екраном на дуже розумному процесорі Snapdragon 8155.

Фото: Great Wall Motor

Ручки та сидіння обігріваються, а також є електричне регулювання екрана разом із моніторами тиску в шинах, аудіосистема з вісьмома динаміками, безключове запалювання та замикання, автоматичні фари, електронне стоянкове гальмо та передача заднього ходу.

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Бренд ще не оприлюднив свої плани розповсюдження, не вказав ціну, але все свідчить про близьке серійне виробництво S2000.