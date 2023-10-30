Волинь відправила для захисту критичної інфраструктури області від ворожих БПЛА та «шахідів» відразу 25 новеньких позашляхових пікапів.

Підрозділам оборони, що охороняють небо над Волинню, відійшли 10 та 15 пікапів китайських брендів JAC і Great Wall відповідно.

"Безпека області під час війни у пріоритеті. Зокрема, безперебійна робота об’єктів критичної інфраструктури та їх захист. Роботи у цьому напрямку на Волині проводяться комплексно та систематично", - підкреслив у ході передачі техніки військовим начальник ОВА Юрій Погуляйко.

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Він зазначив, що бригади знаходяться на території Волині та під час повітряної тривоги займатимуть позиції на визначених місцях.

Згаданий вище Great Wall наданий у комплектації Wingle 7 esp. Він належить до повнопривідних пікапів, має довжину 5,39 м та височезний кліренс – 21,4 см.

Позашляховик з 4-дверним просторим салоном має 2-літровий турбодизель потужністю 140 к.с з механічною 6-ступеневою коробкою передач. Споживає у змішаному циклі 8,4 -9,5 л/100 км.

У першому ряду стоять білі пікапи Great Wall, у другому – чорно-білі JAC. Нині всі машини вже прибули у підрозділи й заступили на чергування. Фото: Волинська ОВА

У китайської "сімки" стоїть повний привід з роздаткою BorgWarner TOD для кількох режимів. У позиції 2H задіяно задній міст, а положення 4H в залежності від стану дорожнього покриття автоматично розподіляє навантаження на задній та передній мости.

У режимі 4L проходить активація знижувального ряду (знижена передача) та блокується задній диференціал. Блокування диференціала підвищує прохідність автомобіля, зокрема, коли одне з коліс втрачає зчеплення з ґрунтовою поверхнею.

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