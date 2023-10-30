Волынь отправила для защиты критической инфраструктуры области от вражеских БПЛА и «шахедов» сразу 25 новых внедорожных пикапов.

Подразделениям обороны, охраняющим небо над Волынью, отошли 10 и 15 пикапов китайских брендов JAC и Great Wall соответственно.

"Безопасность области во время войны в приоритете. В частности, бесперебойная работа объектов критической инфраструктуры и их защита. Работы в этом направлении на Волыни проводятся комплексно и систематически", – подчеркнул в ходе передачи техники военным начальник ОВА Юрий Погуляйко.

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Он отметил, что бригады находятся на территории Волыни и во время воздушной тревоги будут занимать позиции на определенных местах.

Упомянутый выше Great Wall предоставлен в комплектации Wingle 7 esp. Он принадлежит к полноприводным пикапам, имеет длину 5,39 м и высокий клиренс – 21,4 см.

Внедорожник с 4-дверным просторным салоном имеет 2-литровый турбодизель мощностью 140 л.с. с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Потребляет в смешанном цикле 8,4 –9,5 л/100 км.

В первом ряду стоят белые пикапы Great Wall, во втором – черно-белые JAC. В настоящее время все машины уже прибыли в подразделения и заступили на дежурство. Фото: Волынская ОВА

У китайской "семерки" стоит полный повод с раздаткой BorgWarner TOD для нескольких режимов. В позиции 2H задействован задний мост, а положение 4H в зависимости от состояния дорожного покрытия автоматически распределяет нагрузку на задний и передний мосты.

В режиме 4L происходит активация понижающего ряда (пониженная передача) и блокируется задний дифференциал. Блокировка дифференциала повышает проходимость автомобиля, в частности когда одно из колес теряет сцепление с грунтовой поверхностью.

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