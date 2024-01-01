Китайский люкс-турер S2000 хочет подвинуть Honda Gold Wing

У Great Wall Motor уже есть пять автомобильных брендов (Ora, Wey, Haval, Tank и Great Wall) и его вхождение в мотоциклетный сегмент с первенцем S2000 Souo эксперты уже назвали довольно смелым шагом и амбициозным проектом.

Производитель прямо заявил, что взялся превзойти Honda GL1800 Gold Wing, который считается самым большим и лучшим туристическим мотоциклом на рынке. На это указывает специализированное издание motorcyclenews.com.

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Как и традиционное семейство Gold Wing, китайский S2000 пойдет в двух версиях: S2000ST имеет боковые кейсы, но не имеет верхней коробки, тогда как S2000GL является полноценным вариантом с верхним кейсом и размещением на сиденьях в стиле кресла.

Оба варианта имеют одинаковую механическую основу, где доминирует восьмицилиндровый двигатель объемом 1999 "кубиков". Если Honda имеет бесперебойную 7-ступенчатую полуавтоматическую коробку передач, то Souo получила собственный 8-ступенчатый автомат с двойным сцеплением.

Фото: Great Wall Motor

Восьмицилиндровый двигатель имеет головки цилиндров DOHC (двойной верхний кулачковый кулачок) с заявленной максимальной мощностью 151,5 л.с. разгоняет S2000 до заявленной максимальной скорости 209 км/ч.

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Китайский "турист" физически крупнее, чем Gold Wing. Он с колесной базой 1810 мм, что на 115 мм длиннее, чем у Honda, и общей длиной 2660 мм против 2475 мм у Wing. Вес версии ST начинается от 450 кг в мокром состоянии.

Souo использует знакомые компоненты, включая Brembo для радиальных четырех тормозов и электронику Bosch – с 12,3-дюймовым сенсорным TFT-экраном на очень умном процессоре Snapdragon 8155.

Фото: Great Wall Motor

Ручки и сиденья обогреваются, а также есть электрическая регулировка экрана вместе с мониторами давления в шинах, аудиосистема с восемью динамиками, бесключевое зажигание и замыкание, автоматические фары, электронный стояночный тормоз и передача заднего хода.

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Бренд еще не обнародовал свои планы распространения, не указал цену, но все говорит о близком серийном производстве S2000.