Какой будет обновленная Honda Rebel 1100

К улучшению экологических стандартов побудили новые нормы выбросов, что ввела Германия. Вместо текущей модели с Euro5 мотоциклы будут соответствовать стандарту Euro5+.

Будет пять версий: CMX1100A, CMX1100A2, CMX1100D, CMX1100D2 и CMX1100D3. Напомним, буквенный индекс CMX указывает на код модели для линейки Honda Rebel. Это отражено и для топовых моделей, которые оснащены двигателем Honda Parallel-Twin объемом 1083 куб. см.

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Все пять вариантов CMX1100 соответствуют стандартам Euro5+, тогда как текущая модель совместима только с Euro5. Уровень оксида углерода фактически выше, чем у модели 2024 года, но выход углеводородов и оксидов азота ниже.

Фото: Honda

Из характеристик видно небольшое повышение пиковой мощности, пересчитывая все пять вариантов на 65 кВт (87,2 л.с.) по сравнению с 64 кВт (85,8 л.с.), ранее сертифицированными для моделей Rebel 1100.

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Модели с индексом A представляют версии с механической коробкой передач, тогда как модели D используют версии, оборудованные DCT. CMX1100A2 и CMX1100D2 предназначены для моделей Rebel 1100T, оснащенных мини-обтекателем в форме летучей мыши и боковыми чехлами.

Фото: Honda

Относительно ценника, то менеджеры не стали спешить, оставив извещение о стоимости на позже. Но понятно, что с обновлением Honda Rebel 1100 2025 дешевле точно не будет.