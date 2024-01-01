Укр
Ру

Європейська Honda HR-V e:HEV отримала оновлення

Гібридний позашляховик представили три роки тому. Тепер компанія Honda вирішила оновити автівку в середині її життєвого циклу й надати їй зовнішність японської моделі Vezel.
Honda оновила гібридний кросовер HR-V e:HEV: фото - Auto24

ФОТО: Honda|

Honda H-RV e:HEV

Данило Северенчук
logo3 вересня, 16:35
logo0
logo0 хв

Новинка вже дебютувала у Великій Британії. Кросовер доступний виключно з гібридною силовою установкою з «самозарядкою», що видає 131 кінську силу. Вона складається з 1,5-літрового бензинового двигуна i-VTEC, двох електродвигунів, коробки передач і літій-іонного акумулятора. Потужність передається виключно на передню вісь.

Читайте також: Як виглядає двигун Honda Civic після 400 000 кілометрів пробігу: відео

Дизайнери оновили стиль решітки радіатора й додали нові повітрозабірники в бампері. Водночас блоки освітлення отримали. темніші внутрішні елементи та нову світлодіодну графіку. Honda також збагатила палітру кольорів, додавши три нові відтінки – Sage Green, Seabed Blue та Urban Grey.

Окрім цього, нова комплектація Advance Style Plus додає фіксований панорамний скляний дах, темну решітку радіатора Crystal Black і інший комплект 18-дюймових легкосплавних дисків. Інтер’єр моделі прикрашає 7-дюймова цифрова панель приладів та 9-дюймовий екран мультимедіа.

Також цікаво: Колишній очільник Nissan вважає, що Honda планує захопити компанію

Однак, нижню частину центральної консолі було змінено, щоб забезпечити полегшений доступ до панелі бездротової зарядки. Системи безпеки також покращили. Зокрема, в стандартне оснащення моделі тепер входить технологія Multi View Camera System і вдосконалена функція допомоги при русі в заторах. Вартість оновленої Honda HR-V e:HEV оголосять згодом.

#Новини #Honda #Автоновинка #Фото #Гібридний автомобіль