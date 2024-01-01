Колишній очільник Nissan вважає, що Honda планує захопити компанію

Партнерство, яке уклали між собою Honda, Nissan та Mitsubishi дозволить компаніям скорити витрати на розробці та виробництві електромобілів та потенційно отримати вищі прибутки.

Детальніше: Honda, Nissan та Mitsubishi офіційно оголосили про об'єднання для розробки електромобілів

Взагалі, Honda почала співпрацювати з Nissan в березні, тоді як Mitsubishi доєдналась до них минулого тижня. Однак, Карлос Гон, колишній генеральний директор Nissan, вважає, що угода є лише замаскованим процесом поглинання Nissan та Mitsubishi керівництвом Honda.

«Я навіть на мить не можу уявити, як це буде працювати між Honda і Nissan, якщо це не поглинання, якщо це не замасковане поглинання компанією Honda брендів Nissan і Mitsubishi з Honda на “водійському сидінні” (в ролі керуючої компанії)», — сказав Гон у своєму інтерв’ю журналістам Automotive News.

Карлос Гон

Він додав, що Honda наразі є найбільшим японським автовиробником з цієї трійки, тому керівництво компанії прагне взяти головну роль в управлінні альянсом і згодом поглинути бренди Nissan та Honda. Карлос Гон обіймав посаду генерального директора з червня 2001 року до квітня 2017 року.

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В листопаді 2018 року його заарештували зі звинуваченнями у зловживанні коштами компанії та навмисному заниженні своєї річної зарплатні протягом приблизно п’яти років. Згодом він утік з-під домашнього арешту в Японії в грудні 2019 року до Лівану, де переховується й донині.