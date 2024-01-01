Nissan Leaf служить в українській поліції: фото

В одному з українських міст автомобілісти помітили електромобіль у лівреї поліції. Судячи з опублікованого відео, електричний хетчбек Nissan Leaf другого покоління несе службу у поліції охорони.

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Машина білого кольору окрім офіційних кольорів також отримала світлодіодну мигалку. На жаль, достеменно невідомо, чи офіційний Nissan Leaf потрапив до лав поліції, чи машина була імпортована вже з пробігом – з ринку США, чи однієї з країн ЄС. Або е просто конфіскований електромобіль, який якимось чином був переданий поліції.

Нагадаємо, що Nissan Leaf являється одним з найбільш дешевих та популярних електромобілів в Україні та займає лідируючі позиції у бюджетному сегменті вживаних авто на електротязі.