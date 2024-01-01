Nissan Leaf служит в украинской полиции: фото

В одном из украинских городов автомобилисты заметили электромобиль в ливрее полиции. Судя по опубликованному видео, электрический хэтчбек Nissan Leaf второго поколения несет службу в полиции охраны.

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Машина белого цвета кроме официальных цветов также получила светодиодную мигалку. К сожалению, точно неизвестно, или официальный Nissan Leaf попал в ряды полиции, или машина была импортирована уже с пробегом – с рынка США, или одной из стран ЕС. Или это просто конфискованный электромобиль, который каким-то образом был передан полиции.

Напомним, что Nissan Leaf является одним из самых дешевых и популярных электромобилей в Украине и занимает лидирующие позиции в бюджетном сегменте подержанных авто на электротяге.