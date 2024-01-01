Бывший глава Nissan считает, что Honda планирует захватить компанию

Партнерство, которое заключили между собой Honda, Nissan и Mitsubishi позволит компаниям сократить расходы на разработке и производстве электромобилей и потенциально получить более высокие прибыли.

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Вообще, Honda начала сотрудничать с Nissan в марте, тогда как Mitsubishi присоединилась к ним на прошлой неделе. Однако, Карлос Гон, бывший генеральный директор Nissan, считает, что соглашение является лишь замаскированным процессом поглощения Nissan и Mitsubishi руководством Honda.

"Я даже на мгновение не могу представить, как это будет работать между Honda и Nissan, если это не поглощение, если это не замаскированное поглощение компанией Honda брендов Nissan и Mitsubishi с Honda на “водительском сиденье” (в роли управляющей компании)", — сказал Гон в своем интервью журналистам Automotive News.

Карлос Гон

Он добавил, что Honda сейчас является крупнейшим японским автопроизводителем из этой тройки, поэтому руководство компании стремится взять главную роль в управлении альянсом и впоследствии поглотить бренды Nissan и Honda. Карлос Гон занимал должность генерального директора с июня 2001 года по апрель 2017 года.

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В ноябре 2018 года его арестовали с обвинениями в злоупотреблении средствами компании и умышленном занижении своей годовой зарплаты в течение примерно пяти лет. Впоследствии он сбежал из-под домашнего ареста в Японии в декабре 2019 года в Ливан, где скрывается и по сей день.