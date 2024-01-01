Як виглядає двигун Honda Civic після 400 000 кілометрів пробігу: відео

Honda є одними з найнадійніших автомобілів на планеті. Поводьтеся з Honda належним чином, з регулярним обслуговуванням і хорошими звичками водіння, і немає сумніву, що вона прослужить сотні тисяч кілометрів. Цей двигун Civic пробіг приблизно 250 000 миль (400 тис. км), перш ніж його замінили, і він все ще виглядає неймовірно чистим усередині.

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YouTube -канал I Do Cars розібрав цей 1,7-літровий чотирициліндровий атмосферний двигун D17 із Honda Civic 2003 року випуску, щоб побачити, як цей пробіг вплинув на роботу двигуна. Незважаючи на те, що він потребував деякого очевидного обслуговування — ремінь газорозподільного механізму давно зносився — більша частина деталей, включаючи головки та поршні, у чудовому стані.

Звичайно, робота двигуна на такому пробігу призведе до певного зносу незалежно від того, наскільки добре з ним поводилися. Хоча заміна масла, здавалося, була послідовною, все ще спостерігався вертикальний знос стінок циліндра, а також значний знос корінних підшипників і підшипників шатуна.

Ерік, ведучий каналу, також знайшов уламки, які дивним чином застрягли в робочому колесі водяного насоса. Заглиблюючись трохи глибше, він знайшов причину, чому цей двигун взагалі зламався: погана прокладка головки.

За словами Еріка, ці двигуни можуть пробігати чимало з несправною прокладкою головки, що, ймовірно, сталося з цим двигуном. Окрім проблем з охолоджуючою рідиною, ймовірно, він працював нормально. Про це свідчать здорові внутрішні деталі. Звичайно, власник міг просто відновити поверхню головки та замінити прокладку головки. Але, враховуючи пробіг, позбутися всього двигуна було, ймовірно, непоганим рішенням.