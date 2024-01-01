Как выглядит двигатель Honda Civic после 400 000 километров пробега: видео

Honda являются одними из самых надежных автомобилей на планете. Обращайтесь с Honda должным образом, с регулярным обслуживанием и хорошими привычками вождения, и нет сомнения, что она прослужит сотни тысяч километров. Этот двигатель Civic пробежал примерно 250 000 миль (400 тыс. км), прежде чем его заменили, и он все еще выглядит невероятно чистым внутри.

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YouTube-канал I Do Cars разобрал этот 1,7-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель D17 с Honda Civic 2003 года выпуска, чтобы увидеть, как этот пробег повлиял на работу двигателя. Несмотря на то, что он нуждался в некотором очевидном обслуживании - ремень газораспределительного механизма давно износился - большая часть деталей, включая головки и поршни, в отличном состоянии.

Конечно, работа двигателя на таком пробеге приведет к определенному износу независимо от того, насколько хорошо с ним обращались. Хотя замена масла, казалось, была последовательной, все еще наблюдался вертикальный износ стенок цилиндра, а также значительный износ коренных подшипников и подшипников шатуна.

Эрик, ведущий канала, также нашел обломки, которые странным образом застряли в рабочем колесе водяного насоса. Углубляясь немного глубже, он нашел причину, почему этот двигатель вообще сломался: плохая прокладка головки.

По словам Эрика, эти двигатели могут пробегать немало с неисправной прокладкой головки, что, вероятно, произошло с этим двигателем. Кроме проблем с охлаждающей жидкостью, вероятно, он работал нормально. Об этом свидетельствуют здоровые внутренние детали. Конечно, владелец мог просто восстановить поверхность головки и заменить прокладку головки. Но, учитывая пробег, избавиться от всего двигателя было, вероятно, неплохим решением.