Новая Honda Civic Hybrid получит 200 лошадиных сил

Любимый многими Civic теперь имеет несколько иную внешность, но главная новость заключается в том, что стоит за обновленной решеткой радиатора и панелью. Именно под капотом вы найдете новый гибридный силовой агрегат, доступен в двух новых комплектациях. Он сочетает впечатляющую мощность с еще более впечатляющей экономией топлива.

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В 2025 году Honda теперь предлагает комплектации Sport Hybrid и Sport Touring Hybrid, причём последний является новым лидером линейки Civic. Honda не предоставляет подробностей относительно электрифицированной силовой установки, говоря лишь, что это двухмоторная установка, которая генерирует 200 лошадиных сил. Кстати, это столько же лошадиных сил и больше оборотов, чем в новом Civic Si. Мы подозреваем, что именно поэтому Honda называет гибрид самым мощным не-Type-R Civic всех времен.

"Новый гибрид Civic - это идеально своевременное дополнение к модельному ряду Honda, поскольку продажи гибридных и электрических двигателей продолжают расти, обеспечивая Honda важным строительным блоком для достижения 100-процентного уровня продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2040 году", - сказал Лэнс Волфер, помощник заместителя директора Honda.

Президент Honda National Auto Sales отметил: "В 2023 году гибридно-электрические модели Honda составляли более одной четверти продаж нашего бренда, а гибридный Civic, которым интересно управлять, является фантастическим новым продуктом, входящим в нашу популярную электрифицированную линейку вместе с гибридом Accord, гибридом CR-V и полностью электрическим Prologue".