Нова Honda Civic Hybrid отримає 200 кінських сил

Улюблений багатьма маленький седан тепер має дещо іншу зовнішність, але головна новина полягає в тому, що стоїть за оновленою решіткою радіатора та панеллю. Саме під капотом ви знайдете новий гібридний силовий агрегат, доступний у двох нових комплектаціях. Він поєднує вражаючу потужність із ще більш вражаючою економією палива.

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У 2025 році Honda тепер пропонує комплектації Sport Hybrid і Sport Touring Hybrid, причому останній є новим лідером лінійки Civic. Honda не надає подробиць щодо електрифікованої силової установки, кажучи лише, що це двомоторна установка, яка генерує 200 кінських сил. До речі, це стільки ж кінських сил і більше обертів, ніж у новому Civic Si. Ми підозрюємо, що саме тому Honda називає гібрид найпотужнішим не-Type-R Civic усіх часів.

«Новий гібрид Civic — це ідеально вчасне доповнення до модельного ряду Honda, оскільки продажі гібридних і електричних двигунів продовжують зростати, забезпечуючи Honda важливим будівельним блоком для досягнення 100-відсоткового рівня продажів автомобілів з нульовим рівнем викидів до 2040 року», — сказав Ленс Волфер, помічник заступника директора Honda.

Президент Honda National Auto Sales зазначив: «У 2023 році гібридно-електричні моделі Honda становили понад одну чверть продажів нашого бренду, а гібридний Civic, яким цікаво керувати, є фантастичним новим продуктом, що входить до нашої популярної електрифікованої лінійки разом із гібридом Accord, гібридом CR-V і повністю електричним Prologue».