Европейская Honda HR-V e:HEV получила обновление

Новинка уже дебютировала в Великобритании. Кроссовер доступен исключительно с гибридной силовой установкой с "самозарядкой", выдающей 131 лошадиную силу. Она состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя i-VTEC, двух электродвигателей, коробки передач и литий-ионного аккумулятора. Мощность передается исключительно на переднюю ось.

Читайте также: Как выглядит двигатель Honda Civic после 400 000 километров пробега: видео

Дизайнеры обновили стиль решетки радиатора и добавили новые воздухозаборники в бампере. В то же время блоки освещения получили более темные внутренние элементы и новую светодиодную графику. Honda также обогатила палитру цветов, добавив три новых оттенка – Sage Green, Seabed Blue и Urban Grey.

Кроме этого, новая комплектация Advance Style Plus добавляет фиксированную панорамную стеклянную крышу, темную решетку радиатора Crystal Black и другой комплект 18-дюймовых легкосплавных дисков. Интерьер модели украшает 7-дюймовая цифровая панель приборов и 9-дюймовый экран мультимедиа.

Также интересно: Бывший глава Nissan считает, что Honda планирует захватить компанию

Однако, нижнюю часть центральной консоли было изменено, чтобы обеспечить облегченный доступ к панели беспроводной зарядки. Системы безопасности также улучшили. В частности, в стандартное оснащение модели теперь входит технология Multi View Camera System и усовершенствованная функция помощи при движении в пробках. Стоимость обновленной Honda HR-V e:HEV объявят позже.