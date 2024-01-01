Honda представила амбициозные планы по производству собственных электромобилей

В рамках конференции Honda 0 Tech Meeting 2024 автопроизводитель описал вектор развития своей линейки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Компания заявила, что электромобили Honda 0 Series будут основаны на концепции - "тонкий, легкий и мудрый".

Читайте также: Honda Pilot в США подешевела до минимума

Что это значит? Компания стремится расширить свое присутствие на рынке электромобилей. Сейчас в модельном ряду Honda есть одна электрическая модель – кроссовер Prologue. Он был создан совместно с GM и имеет приличные характеристики, однако не позволяет компании получить значительную долю рынка.

Поэтому Honda запускает новую линейку электромобилей. Первой моделью станет флагманский автомобиль на основе концепции седана, представленного на CES 2024. К 2030 году бренд планирует выпустить семь моделей серии 0 по всему миру, пять из которых – кроссоверы.

Также интересно: Какой будет обновленная Honda Rebel 1100

Производство начнется в Огайо в 2025 году с использованием передовых технологий, таких как мегакастинг, чтобы снизить затраты на производство на 35%. В целом японский автопроизводитель планирует реализовать 750 000 электромобилей в Северной Америке, чтобы получить звание лидера рынка.

Honda говорит, что новый электромобиль будет отличаться небольшой высотой, просторным салоном и короткими свесами. Кроме этого, автомобиль будет иметь небольшой вес, который достигнут благодаря технологии горячей штамповки стальных листов.

Читайте также: Европейская Honda HR-V e:HEV получила обновление

Новая платформа также будет использовать более тонкую батарею и новый инвертор, который на 40% легче предыдущих вариаций. В довершение Honda интегрирует в авто элементы активной аэродинамики, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и увеличить запас хода. Кроме этих инноваций, автопроизводитель также расширит опции автономного вождения.

Компания планирует ввести технологию беспилотного вождения третьего уровня во всей линейке новых электромобилей. Введение этих систем подводит нас к третьей основе концепции Honda - "мудрости".

Также интересно: Как выглядит двигатель Honda Civic после 400 000 километров пробега: видео

Инженеры Honda создадут совершенно новую операционную систему и в будущем будут постоянно оптимизировать ее, чтобы предложить клиентам новые возможности мобильности, применяя интеллектуальные технологии и обновления по воздуху.