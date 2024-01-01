Honda отзывает почти 1,7 миллиона автомобилей: причина весомая

Отзыву из-за дефекта рулевого механизма подлежат автомобили на базе Civic с 2022 модельного года по 2025 модельный год. Производитель назвал проблемными Honda Civic и Civic Type-R 2022-2025 гг., Acura Integra и Integra Type S 2023-2025 г.в., а также Honda CR-V и HR-V 2023-2025 г.в. Об этом со ссылкой на National Highway Traffic Safety Administration пишет autoweek.com.

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В отчете об отзыве NHTSA говорится, что узел рулевой коробки передач был изготовлен неправильно, и это могло вызвать чрезмерное трение внутри узла рулевого управления. Это может затруднить поворот автомобиля, что увеличивает риск аварии или травмы. Клиенты в Интернете описывают это как "липкое" рулевое управление.

Владельцы вышеперечисленных моделей должны получить уведомление 18 ноября. Фото: Honda

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В этой новости есть и хорошие моменты: Honda имеет средство решения проблемы. В сообщении об отзыве сказано, что местный дилерский центр заменит пружину червячного редуктора на пересмотренную часть и соответственно добавит или перераспределит смазку.

Новая пружина поможет уменьшить поверхностное натяжение внутри рулевой коробки. Такой ремонт будет бесплатным.