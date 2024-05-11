Honda показала мотоциклетний двигун V3 з турбокомпресором

Зазвичай, коли ви чуєте про двигун з непарними циліндрами, його поршні розташовані в прямому ряду, як у п’ятициліндрового двигуна Volvo або рядного трициліндрового двигуна Triumph Triple. Ця V-шка — перша Honda V3, про яку в thedrive.com чули за кілька десятиліть.

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Схоже, що головна перевага такої конструкції двигуна полягає в тому, що вона дозволяє збільшити робочий об’єм без значного розширення — він досить вузький, незважаючи на те, що Honda заявляє, що він «нещодавно розроблений для мотоциклів з більшим об’ємом». Це може призвести до поєднання кращої керованості та динамічності байка з більшою потужністю.

Конструкція з водяним охолодженням, поршні розташовані під кутом 75 градусів. Це зображення дає вам уявлення про те, наскільки тонким є двигун V3 і як виглядає компресор (червона річ у формі турбонаддува). Honda

Також цікавий електричний компресор. Це маленький равлик, який стискає повітря, як турбокомпресор. Але замість того, щоб обертатися вихлопними газами, він живиться від електрики, щоб «контролювати стиснення всмоктуваного повітря незалежно від обертів двигуна, що означає, що високий крутний момент може бути забезпечений навіть із низьких обертів», розповідають в Honda. Компанія також каже, що це перший випадок, коли така технологія була показана на мотоциклі.

Це не перший двигун V3. У Honda був у виробництві NS400R, надзвичайно крутий мотоцикл середини 80-х. Але, нажаль, екологи вбили цей шедевр. Він був двотактним і на думку зелених фанатиків «шкодив довкіллю». Сподіваємося, що наступна трициліндрова концепція Honda буде не гіршою.

Honda зазначила, що «розвиток цієї нової ідеї з трьома циліндрами триватиме до масового виробництва, тож ми можемо побачити її на дорогах у недалекому майбутньому. Буде дуже цікаво почути, як це звучить.