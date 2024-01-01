Honda представила могучий внедорожник Passport нового поколения

Японский автопроизводитель позиционирует Passport, как самый мощный собственный кроссовер, особенно его версию TrailSport. Фактическим подтверждением этих слов, является подвеска, настроенная на бездорожье, вездеходные шины и специальные пластины для защиты нижней части кузова.

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Под капотом кроссовера - 3,5-литровый двигатель DOHC V6, который соединен с усиленной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель выдает 285 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Cистема полного привода i-VTM4 доступна даже в стандартной версии базового уровня оснащения.

Passport имеет прочные кованые стальные рычаги подвески и чугунные кулаки. Honda также перенастроила стойки MacPherson спереди и добавила совершенно новую заднюю многорычажную подвеску. Компания говорит, что тяговая способность нового внедорожника составляет 2268 килограммов.

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Passport будет доступен в трех комплектациях: RTL, TrailSport и TrailSport Elite. Все они будут иметь уникальные элементы дизайна. Например, Passport RTL имеет черную решетку радиатора, черную матовую окантовку, а также 18-дюймовые глянцевые колеса Shark Grey.

В то же время TrailSport и TrailSport Elite имеют светодиодные дневные ходовые огни желтого цвета, металлические серебристые декоративные накладки, глянцево-черную решетку радиатора, глянцево-черную окантовку и оранжевые крюки для буксировки. Они также имеют 18-дюймовые колеса с вездеходными шинами General Grabber, которые Honda разработала совместно с General Tire специально для этой модели.

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Японский автопроизводитель также говорит, что автомобиль имеет удлиненную колесную базу на 63 мм, короткие свесы и высокий клиренс. Длинная колесная база обеспечила больше полезного пространства для пассажиров в салоне, который, к слову, обеспечивает приятные впечатления, благодаря замечательным материалам отделки.

Водителя встречает 10,2-дюймовая цифровая панель приборов в верхней части приборной панели, которая также отображает такие параметры, как высота, наклон и крен на моделях TrailSport. Центральный экран имеет диагональ в 12,3 дюйма и оснащен стандартными Apple CarPlay и Android Auto, а также набором программ Google.

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К другим опциям входит аудиосистема Bose с 12 динамиками и 110 В розетки у моделей TrailSport. Honda говорит, что Passport 2026 модельного года начнет поступать к дилерам в начале следующего года с начальной ценой в более 40 000 долларов США