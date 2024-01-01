Батарея гибридного Honda CR-V может загореться из-за серьезного дефекта

Как передает Carscoops, Национальное управление безопасности дорожного движения выявило проблему, которая потенциально может спровоцировать возгорание у кроссоверов Honda CR-V предыдущего поколения, которые были изготовлены с 6 октября 2022 года по 24 января 2023 года.

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Honda говорит, что производственный дефект отрицательных клемм батареи может привести к разрушению их оболочки, что может обнажить алюминий, лежащий под ними. Когда алюминий взаимодействует с электролитом аккумулятора, образуется сплав, нарушающий целостность элемента аккумулятора.

В худшем случае это может привести к выходу из строя клеммы или шины в аккумуляторе и вызвать пожар, если разрыв случится когда батарея будет под напряжением. К счастью для владельцев кроссоверов, всего в отзывную кампанию попало 98 автомобилей.

Производитель батареи – компания Panasonic, предупредила Honda о проблеме в середине января 2023 года, когда во время проверки обнаружила утечку элементов питания. Японский автопроизводитель провел начальную оценку неисправности, но однако сначала не обнаружил потенциальных причин для пожара. Впоследствии, ранее в этом году, Panasonic снова сообщила Honda, о проблеме с клеммами.

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На этот раз Honda продолжила исследовать проблему и в сентябре пришла к выводу, что стоит объявить об отзыве. Владельцы пострадавших гибридов получат право на бесплатную замену батареи на новую, для устранения всех рисков, начиная с 27 ноября.