Батарея гібридного Honda CR-V може спалахнути через серйозний дефект

Як передає Carscoops, Національне управління безпеки дорожнього руху виявило проблему, яка потенційно може спровокувати займання у кросоверів Honda CR-V попереднього покоління, які були виготовлені з 6 жовтня 2022 року по 24 січня 2023 року.

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Honda каже, що виробничий дефект негативних клем батареї може призвести до руйнування їх оболонки, що може оголити алюміній, що лежить під ними. Коли алюміній взаємодіє з електролітом акумулятора, утворюється сплав, що порушує цілісність елемента акумулятора.

У гіршому випадку це може призвести до виходу з ладу клеми або шини в акумуляторі й спричинити пожежу, якщо розрив трапиться коли батарея буде під напругою. На щастя для власників кросоверів, всього до відкличної кампанії потрапило 98 автівок.

Виробник батареї – компанія Panasonic, попередила Honda про проблему в середині січня 2023 року, коли під час перевірки виявила витік елементів живлення. Японський автовиробник провів початкову оцінку несправності, але проте спершу не виявив потенційних причин для пожежі. Згодом, раніше цього року, Panasonic знову повідомила Honda, про проблему з клемами.

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Цього разу Honda продовжила досліджувати проблему і у вересні прийшла до висновку, що варто оголосити про відкликання. Власників постраждалих гібридів отримають право на безкоштовно заміни батареї на нову, задля усунення усіх ризиків, починаючи з 27 листопада.