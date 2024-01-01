Honda представила кремезний позашляховик Passport нового покоління

Японський автовиробник позиціонує Passport, як найпотужніший власний кросовер, особливо його версію TrailSport. Фактичним підтвердженням цих слів, є підвіска, налаштована на бездоріжжя, всюдихідні шини та спеціальні пластини для захисту нижньої частини кузова.

Читайте також: Honda показала мотоциклетний двигун V3 з турбокомпресором

Під капотом кросовера - 3,5-літровий двигун DOHC V6, що поєднаний з посиленою 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Двигун видає 285 кінських сил й 355 Нм крутного моменту. Cистема повного приводу i-VTM4 доступна навіть в стандартній версії базового рівня оснащення.

Passport має міцні ковані сталеві важелі підвіски та чавунні кулаки. Honda також переналаштувала стійки MacPherson спереду та додала абсолютно нову задню багатоважільну підвіску. Компанія каже, що тягова здатність нового позашляховика становить 2268 кілограмів.

Також цікаво: Шпигуни помітили Honda Prelude нового покоління

Passport буде доступний у трьох комплектаціях: RTL, TrailSport і TrailSport Elite. Усі вони матимуть унікальні елементи дизайну. Наприклад, Passport RTL має чорну решітку радіатора, чорну матову окантовку, а також 18-дюймові глянцеві колеса Shark Grey.

Водночас TrailSport і TrailSport Elite мають світлодіодні денні ходові вогні жовтого кольору, металеві сріблясті декоративні накладки, глянцево-чорну решітку радіатора, глянцево-чорну окантовку та помаранчеві гаки для буксирування. Вони також мають 18-дюймові колеса зі всюдихідними шинами General Grabber, які Honda розробила спільно з General Tire спеціально для цієї моделі.

Читайте також: Батарея гібридного Honda CR-V може спалахнути через серйозний дефект

Японський автовиробник також каже, що автівка має подовжену колісну базі на 63 мм, коротші звиси та вищий кліренс. Довша колісна база забезпечила більше корисного простору для пасажирів в салоні, який, до слова, забезпечує приємні враження, завдяки чудовим матеріалам обробки.

Водія зустрічає 10,2-дюймова цифрова панель приладів у верхній частині приладової панелі, яка також відображає такі параметри, як висота, нахил і крен на моделях TrailSport. Центральний екран має діагональ в 12,3 дюйма й оснащений стандартними Apple CarPlay й Android Auto, а також набором програм Google.

Також цікаво: Honda відкликає майже 1,7 мільйона автомобілів: причина

До інших опцій входить аудіосистема Bose з 12 динаміками та 110 В розетки у моделей TrailSport. Honda каже, що Passport 2026 модельного року почне надходити до дилерів на початку наступного року з початковою ціною в понад 40 000 доларів США