Honda готується до виробництва твердотільних батарей для електромобілів

Аби налагодити та вдосконалити процес масового виробництва твердотільних батарей Honda створила демонстраційну лінію з загальною площею приблизно 27 400 квадратних метрів. Вона стане своєрідною базою для вивчення цієї технології. Очікується, що в січні 2025 почнеться пілотне виробництво акумуляторів на цьому підприємстві.

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Компанія повідомляє про інвестиції розміром 277 мільйонів доларів. За планом, інженери Honda перевірятимуть процес виготовлення, шукатимуть технології покращення продукції та оцінять вартість виробництва акумуляторів, а також зафіксують точні специфікації готових елементів акумулятора, перш ніж почнеться повне виробництво.

За словами Honda, орієнтовний термін впровадження твердотільних батарей власного виробництва в серійні автомобілі бренду – “у другій половині 2020-х років”. Автовиробник очікує, що акумулятори нового типу забезпечать вдвічі більший запас ходу до 2030 року й у 2,5 рази до 2040-х років.

Як повідомив очільник Honda R&D Кейдзі Оцу журналістам Reutres, головна ціль цього проєкту також полягає у зменшенні розміру батареї на 50%, ваги на 35 відсотків і вартості на 25 процентів порівняно з поточними електромобілям. На його думку, зменшення вартості є ключовим для того, щоб зробити електромобілі доступнішими для покупців, особливо в той час, коли деякі покупці починають втрачати інтерес до електромобілів.

До того ж японський автовиробник також заявив, що хоче збільшити виробництво електромобілів до понад 2 мільйонів одиниць протягом п’яти років, передбачаючи, що транспортні засоби з акумуляторами та паливними елементами становитимуть 40 відсотків від загального обсягу продажів.

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Але Honda не тільки планує встановлювати твердотільні батареї в автомобілі. Компанія заявляє, що низка інші транспортні засоби, включаючи мотоцикли та навіть літаки, отримають вигоду від цієї технології. До слова, Оцу також сказав, що Honda, яка на початку цього року уклала альянс з Nissan для розробки акумуляторів і двигунів, відкрита для продажу своїх акумуляторів Sakura іншим брендам.