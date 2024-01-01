Honda поделилась официальными изображениями нового Prelude

Ожидается, Prelude будет ездить на той же архитектуре, что и Civic, CR-V и ZR-V. Однако, вероятно, инженеры Honda придадут модели более острые настройки шасси, чтобы оправдать его спортивность. Под капотом новинки будет знакомая двухмоторная гибридная система Honda, которая уже есть в гибридах Civic, Accord, HR-V и CR-V.

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Она сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя электродвигателями, один из которых в большинстве сценариев приводит в движение передние колеса. Honda использует термин eCVT в обозначении трансмиссий, однако, фактически, эта система не имеет традиционной коробки передач. Вместо этого она представляет собой лишь сцепление, которое при необходимости подключает или отсоединяет двигатель.

Именно поэтому, инженеры японского автопроизводителя разработали технологию, воспроизводящую момент смены передач, подобно традиционным авто. Компания говорит, что система Honda S+ Shift будет имитировать звук и ощущение быстрого автоматического переключения передач, чтобы обеспечить идеальный баланс захватывающего удовольствия от вождения нового Prelude.

Оригинальную модель представили 46 лет назад. С тех пор Prelude пережил 5 поколений, однако его производство прекратили в 2000 году. Теперь Honda решила возродить автомобиль в новой итерации.

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Ханс де Егер, старший вице-президент Honda Motor Europe, сказал: “Honda Prelude является знаковой табличкой, и эта последняя модель обещает опираться на это наследие благодаря нашей фирменной гибридной производительности и новейшей динамической технологии. Все для того, чтобы не только обеспечить исключительную эффективность, но и получить удовольствие от управления, которыми известна эта модель. Мы рады его приходу в Европу после очень положительного приема до сих пор”.