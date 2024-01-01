Как выглядят новые электромобили Honda: фото

Honda сообщила, что первым в начале следующего года дебютирует кроссовер, тогда как седан появится позже. Известно, что модели будут предлагаться и на других мировых рынках.

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Японский автопроизводитель рассказал, что седан Honda 0 Saloon, флагманская модель серии Honda 0, будет базироваться на недавно разработанной специализированной архитектуре электромобилей и будет иметь ряд технологий следующего поколения, которые воплощают подход компании под названием “Тонкий, легкий и мудрый”.

Автомобиль будет иметь усовершенствованную технологию автономного вождения третьего уровня и уникальную систему персонализации, благодаря операционной системе ASIMO. К слову, кроссовер и все последующие модели 0 Series также будут использовать ее. Что касается дизайна, седан имеет низкий клиновидный силуэт.

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Исчезли такие уникальные элементы дизайна, как двери в виде крыльев чайки, экран в решетке радиатора и пиксельные фары, что дебютировали с предыдущей концепцией модели. Зато прототип Honda 0 Saloon отличается обновленной передней частью с раздвижными накладками на фарах и отсутствием заднего стекла.

Среднеразмерный внедорожник Honda 0 базируется на прошлогодней концепции минивэна Space Hub. В отличие от седана, он сохранил стиль с пиксельными фарами, U-образными фонарями и высокой линией крыши. В салоне обеих моделей доминируют три экрана: цифровая панель приборов, экран мультимедиа и экран пассажира. Также есть маленькие экраны, которые в сочетании с камерами заменяют традиционные зеркала.

Обе модели серии 0 оснащены новой системой рулевого управления Honda, которая объединяет рулевое управление, подвеску и тормоза. Японский автопроизводитель представил новую платформу, совместную с электромобилем Sony, предназначенную для уменьшения веса путем уменьшения аккумуляторной батареи и улучшения запаса хода благодаря умному программному обеспечению управления батареей.

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Несмотря на то, что на этот раз Honda не раскрыла новых подробностей по трансмиссии, ранее она объявила о целевом запасе хода более 450 км для обеих моделей, с задне- и полноприводными конфигурациями. Кроме того, электромобили Honda будут оснащены функциями умной зарядки. Они не только могут подзаряжаться в непиковые часы, но также смогут возвращать избыток энергии в сеть во время пикового спроса, чтобы сэкономить деньги.