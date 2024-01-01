Официально: Honda и Nissan подписали соглашение о слиянии

Ранее в этом году компании углубляли стратегическое партнерство для развития новых технологий, в частности, в сфере электромобилей, однако теперь они достигли полного объединения. Меморандум о взаимопонимании между Nissan и Honda, о котором было объявлено сегодня, направлен на поддержку глобальной конкурентоспособности, а также на то, чтобы обе фирмы продолжали предоставлять более привлекательные продукты и услуги клиентам во всем мире.

Также на тему: Honda, Nissan и Mitsubishi официально объявили об объединении для разработки электромобилей

Кроме того, документ свидетельствует, что Mitsubishi, доля акций которой принадлежит Nissan, также станет членом новой холдинговой компании. Президент Honda Тошихиро Мибе подтвердил, что сперва новосозданный альянс возглавит Honda. По его словам, будут приложены все усилия, чтобы сохранить самобытность всех трех брендов.

“Honda и Nissan - это две компании с отличными сильными сторонами. Мы все еще на стадии начала нашего пересмотра, и мы еще не определились с интеграцией бизнеса, но чтобы найти направление для возможности интеграции бизнеса до конца января 2025 года, мы стремимся быть ведущей компанией, которая создает новую ценность мобильности с помощью двух команд”, - сказал глава Honda.

Также интересно: Mitsubishi представила обновленный Outlander PHEV

Переговоры относительно деталей будущего соглашения будут продолжаться в течение следующих шести месяцев. Предполагается, что слияние может быть завершено до 2026 года, а президент альянса будет избран среди кандидатов от Honda. Полученное предприятие станет компанией стоимостью 50 миллиардов долларов, что сделает ее третьим в мире автопроизводителем после Toyota и VW Group. Планируется, что акции вновь созданной совместной холдинговой компании будут вновь размещены на Токийской фондовой бирже.

В пресс-релизе компаний указано, что Honda, Nissan и Mitsubishi останутся отдельными брендами, которые будут иметь общие платформы и силовые агрегаты в своих модельных рядах. Унифицированные архитектуры уменьшат расходы и сложность производства новых моделей, как и оптимизированное портфолио силовых агрегатов ДВС, HEV, PHEV и EV. Бренды будут тесно сотрудничать в сфере исследований и разработок и производства, одновременно интегрируя свою сеть поставок.

Как ожидается, новый холдинг выйдет на уровень доходов от продаж более ¥30 трлн ($191,3 млрд) с операционной прибылью более ¥3 трлн ($19,1 млрд), тогда как вместе Honda, Nissan и Mitsubishi ежегодно производят около 8 миллионов автомобилей.

Говоря о потенциальном участии Mitsubishi в слиянии, ее генеральный директор Такао Като сказал следующее: “В эпоху изменений в автомобильной промышленности исследования между Nissan и Honda по бизнес-интеграции ускорит эффект максимизации синергии, принося высокую ценность также для Mitsubishi Motors. Для реализации синергии и наилучшего использования сильных сторон каждой компании мы также будем изучать лучшую форму сотрудничества”.

Также интересно: Honda представила прототипы новых электромобилей

В то же время глава Nissan Макото Учида заявил: “Сегодня знаменует собой ключевой момент, когда мы начинаем обсуждение бизнес-интеграции, которая может сформировать наше будущее. Если это будет реализовано, я считаю, что, объединив сильные стороны обеих компаний, мы сможем предоставить непревзойденную ценность клиентам во всем мире, которые ценят наши бренды. Вместе мы можем создать для них уникальный способ наслаждаться автомобилями, чего ни одна компания не могла бы достичь в одиночку”.