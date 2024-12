Официально: Honda и Nissan подписали соглашение о слиянии

Компании Nissan Motor Co., Ltd и Honda Motor Co., Ltd официально объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании по объединению бизнеса. Цель - достичь соглашения до июня 2025 года и завершить слияние до августа 2026 года. Предполагается, что бренды Honda, Nissan и Mitsubishi будут равноправно принадлежать новой совместной холдинговой компании.