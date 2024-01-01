Honda представила прототипы новых электромобилей

Как сообщает Carscoops, представят новинки на выставке CES в Лас-Вегасе в 2025 году. Сообщается, что первыми дебютируют спортивный седан и два кроссовера. Тизерное изображение, которым поделился автопроизводитель, раскрывает силуэты двух прототипов.

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Слева расположен автомобиль, который выглядит почти идентичным прошлогоднему концептуальному автомобилю Saloon EV, сохраняя такие характерные элементы дизайна, как замысловатые светодиодные задние фонари, подсвеченный логотип Honda и тонкий стоп-сигнал, установленный на диффузоре.

Honda Saloon EV

Однако, большинство черт его дизайна пока скрыто, поэтому нам придется подождать его дебюта на CES, чтобы увидеть, как Honda усовершенствовала дизайн и инженерные разработки в серийной версии. В то же время справа размещен прототип внедорожника с квадратным силуэтом.

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Вероятно, он будет подобен по размеру Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. Кажется, у модели отсутствуют традиционные зеркала, длинная колесная база и почти полностью вертикальное заднее стекло, украшенное светодиодной полосой. У основания заднего бампера есть два дополнительных фонаря.

Как сообщается, в 2026 году вместе с седаном планируется запустить также кроссоверы среднего размера и начального уровня. В 2027 году за ними появится трехрядный большой внедорожник. Выпуск компактного внедорожника запланирован на 2028 год, а малогабаритный кроссовер готовится к 2029 году. Таким образом, до 2030 года Honda выпустит 7 автомобилей из линейки 0 Series.