Honda представила прототипи нових електромобілів

Як повідомляє Carscoops, представлять новинки на виставці CES в Лас-Вегасі у 2025 році. Повідомляється, що першими дебютують спортивний седан та два кросовери. Тизерне зображення, яким поділився автовиробник, розкриває силуети двох прототипів.

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Ліворуч розташовано автомобіль, який виглядає майже ідентичним до торішнього концептуального автомобіля Saloon EV, зберігаючи такі характерні елементи дизайну, як хитромудрі світлодіодні задні ліхтарі, підсвічений логотип Honda та тонкий стоп-сигнал, встановлений на дифузорі.

Honda Saloon EV

Однак, більшість рис його дизайну поки приховано, тому нам доведеться зачекати його дебюту на CES, щоб побачити, як Honda вдосконалила дизайн та інженерні розробки у серійній версії. Водночас праворуч розміщено прототип позашляховика з квадратним силуетом.

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Ймовірно, він буде подібний за розміром до Hyundai Ioniq 9 й Kia EV9. Здається, у моделі відсутні традиційні дзеркала, довга колісна база та майже повністю вертикальне заднє скло, прикрашене світлодіодною смугою. Біля основи заднього бампера є два додаткових ліхтарі.

Як повідомляється, у 2026 році разом із седаном планується запустити також кросовери середнього розміру та початкового рівня. У 2027 році за ними з’явиться трирядний великий позашляховик. Випуск компактного позашляховика заплановано на 2028 рік, а малогабаритний кросовер готується до 2029 року. Таким чином, до 2030 року Honda випустить 7 автомобілів з лінійки 0 Series.