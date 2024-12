Офіційно: Honda та Nissan підписали угоду про злиття

Компанії Nissan Motor Co., Ltd і Honda Motor Co., Ltd офіційно оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо об’єднання бізнесу. Мета — досягти угоди до червня 2025 року та завершити злиття до серпня 2026 року. Передбачається, що бренди Honda, Nissan та Mitsubishi рівноправно належатимуть новій спільній холдинговій компанії.