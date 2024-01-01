Офіційно: Honda та Nissan підписали угоду про злиття

Раніше цього року компанії поглиблювали стратегічне партнерство задля розвитку нових технологій, зокрема, у сфері електромобілів, проте тепер вони досягнули повного об’єднання. Меморандум про взаєморозуміння між Nissan і Honda, про який було оголошено сьогодні, спрямований на підтримку глобальної конкурентоспроможності, а також на те, щоб обидві фірми продовжували надавати більш привабливі продукти та послуги клієнтам у всьому світі.

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Крім того, документ свідчить, що Mitsubishi, частка акцій якої належить Nissan, також стане членом нової холдингової компанії. Президент Honda Тошіхіро Мібе підтвердив, що спершу новостворений альянс очолить Honda. За його словами, буде докладено усіх зусиль, аби зберегти самобутність усіх трьох брендів.

“Honda і Nissan — це дві компанії з відмінними сильними сторонами. Ми все ще на стадії початку нашого перегляду, і ми ще не визначилися з інтеграцією бізнесу, але щоб знайти напрямок для можливості інтеграції бізнесу до кінця січня 2025 року, ми прагнемо бути провідною компанією, яка створює нову цінність мобільності за допомогою двох команд”, — сказав очільник Honda.

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Переговори щодо деталей майбутньої угоди триватимуть протягом наступних шести місяців. Передбачається, що злиття може бути завершено до 2026 року, а президент альянсу буде обраний серед кандидатів від Honda. Отримане підприємство стане компанією вартістю 50 мільярдів доларів, що зробить її третім у світі автовиробником після Toyota і VW Group. Планується, що акції новоствореної спільної холдингової компанії будуть знову розміщені на Токійській фондовій біржі.

В пресрелізі компаній зазначено, що Honda, Nissan і Mitsubishi залишаться окремими брендами, які матимуть спільні платформи та силові агрегати у своїх модельних рядах. Уніфіковані архітектури зменшать витрати та складність виробництва нових моделей, як і оптимізоване портфоліо силових агрегатів ДВЗ, HEV, PHEV та EV. Бренди тісно співпрацюватимуть у сфері досліджень і розробок і виробництва, одночасно інтегруючи свою мережу поставок.

Як очікується, новий холдинг вийде на рівень доходів від продажів понад ¥30 трлн ($191,3 млрд) з операційним прибутком понад ¥3 трлн ($19,1 млрд), тоді як разом Honda, Nissan і Mitsubishi щорічно виробляють близько 8 мільйонів автомобілів.

Говорячи про потенційну участь Mitsubishi у злитті, її генеральний директор Такао Като сказав наступне: “В епоху змін в автомобільній промисловості дослідження між Nissan і Honda щодо бізнес-інтеграції прискорить ефект максимізації синергії, приносячи високу цінність також для Mitsubishi Motors. Для реалізації синергії та найкращого використання сильних сторін кожної компанії ми також вивчатимемо найкращу форму співпраці”.

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Водночас очільник Nissan Макото Учіда заявив: “Сьогодні знаменує собою ключовий момент, коли ми починаємо обговорення бізнес-інтеграції, яка може сформувати наше майбутнє. Якщо це буде реалізовано, я вважаю, що, об’єднавши сильні сторони обох компаній, ми зможемо надати неперевершену цінність клієнтам у всьому світі, які цінують наші бренди. Разом ми можемо створити для них унікальний спосіб насолоджуватися автомобілями, чого жодна компанія не могла б досягти поодинці”.