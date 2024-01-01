Тест-драйв Honda CR-V: семейная мечта

За три десятка лет Honda CR-V разошлись по миру в количестве десяти миллионов экземпляров. Конечно, больше всего в Северной Америке – там CR-V продается сотнями тысяч в год.

Каждое поколение кроссовера увеличивалось как внешне, так и в салоне, поэтому выросло до тех пор, когда в родной Японии и Западной Европе уже стало слишком большим. Поэтому в этих регионах его перестали выпускать. Теперь для всего мира, кроме Северной Америки, Honda производит CR-V на заводе в Китае. И украинские потребители тоже получают автомобиль оттуда. Впрочем, на качество сборки это никоим образом не влияет – все панели подогнаны ровно, салон не скрипит и не излучает никакого запаха.

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Солидный и массивный

Внешне новый CR-V мало чем похож на своих предшественников. Черная, массивная и вертикальная решетка радиатора с узкими фарами, длинный капот, простые и рельефные формы кузова. Как по мне, новинка теперь больше похожа на конкурентов – новые поколения Nissan X-Trail, Mazda CX-60, Mitsubishi Outlander. В стороне стоит главный соперник CR-V в мире – Toyota RAV4. Однако он выпускается в этом кузове уже давненько, так что еще успеет получить похожие пропорции.

Задняя часть у Honda несколько потеряла индивидуальность – ведь вертикальные фонари теперь используются во многих кроссоверах, так же как и фейковые выхлопные трубы. Ведь одна из них в CR-V – лишь пластиковая декорация.

Что касается размеров, то нынешняя Honda – самая большая среди всех предшественников. Это касается ширины и длины, однако не высоты. Увеличение размеров ощущается как снаружи, так и внутри. Она на целых 20 см больше первой генерации CR-V и почти догнала первый “квадратный” Honda Pilot.

Пространство и комфорт

Соответственно, в салоне – хоть в футбол играй. Даже с места водителя чувствуется увеличенное пространство. Широкие удобные сиденья с комбинированной обивкой – из обычной и перфорированной кожи. Подогрев передних во всех комплектациях, задних и вентиляция – в самой высокой.

Подробности о комплектациях Honda CR-V – здесь

Задний ряд и раньше не отличался скованностью, а теперь и подавно. Двери открываются на 90 градусов, накладка закрывает порог, чтобы не испачкать штаны. Места до передних сидений столько, что можно ходить вдоль ряда, а сидя – ставить ногу на ногу. Задний ряд отодвигается, а чтобы сидеть почти лежа, по-королевски, меняется угол наклона спинок. Также для двух пассажиров есть разъемы USB.

“Створка” багажника открывается высоко (ведь японцы эту машину уже не увидят), а в отсек помещается 567 л багажа. Если сложить спинки, то влезет уже 1634 л, хотя полностью ровный пол не получается. У европейских спецификаций нет запаски и докатки, исключительно ремкомплект.

Водитель видит перед собой цифровую панель, на которой отображается масса информации. А вот центральный дисплей не слишком большой. В нашей комплектации экран показывает информацию со смартфона (беспроводной CarPlay), а также картинку с камер – задней и правой боковой. В дорогой версии также есть проекционный дисплей и система обзора на 360 градусов, для этого по периметру кузова установлены дополнительные камеры (то есть на правом зеркале их аж две). Правда, качество картинки не самое лучшее, особенно вечером. Однако нарисованы габаритные линии, это помогает определить безопасную траекторию движения.

Интересная особенность – сплошная решетка дефлекторов обдува на всю ширину торпедо, круглые ручечки управления дефлекторов, мягкая подсветка. Включение передач, как и в более премиальных моделях Acura, у этой Honda теперь с помощью кнопок. Также кнопкой можно менять режимы трансмиссии.

Приятно, что вся информация на дисплеях отображается на украинском языке. В версии Advanced также аудиосистема Bose с 12 динамиками и сабвуфером, в простых версиях динамиков только восемь.

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Гибрид или электромобиль?

Еще с прошлого поколения CR-V компания Honda в качестве силового агрегата устанавливала оригинальный гибридный привод E:HEV. Он использует бензиновый двигатель только как генератор, а колеса крутят электромоторы. Хотя не всегда. Это уже второе поколение E:HEV, которое отличается от предшественника наличием в редукторе двух передач, и одна из них отвечает за прямую связь ДВС с колесами.

Большую часть времени 148-сильный бензиновый двигатель работает как генератор, хотя по ощущениям не скажешь. При нажатии на газ ощутимо пропорциональное повышение оборотов, даже с имитацией коробки передач – обороты растут и падают. На самом деле гибридный привод увеличивает отдачу электрического заряда на электромотор, который выдает 370 Нм крутящего момента (на 20 Нм больше, чем прошлая версия). Также параллельно более интенсивно заряжается однокиловаттная аккумуляторная батарея.

Еще одно техническое ноу-хау – у полноприводной версии CR-V, как у нас на тесте, нет второго электромотора на задней оси – крутящий момент передается с помощью карданного вала. Однако не все гибридные CR-V полноприводные – бывают и только с передним приводом. Интересно, что именно такая плагин-гибридная версия, которая в Украину еще не доехала.

А для чего же здесь две передачи в коробке? Дело в том, что для экономичности в некоторых режимах бензиновый двигатель все-таки приводит в действие колеса, и именно для этого включается вторая передача. Когда это бывает – водитель не знает, известно лишь, что во время равномерного движения по магистрали на скорости 80-150 км/ч.

Больше подробностей о новой Honda CR-V – по ссылке

А когда же CR-V ведет себя, как электромобиль? В городе. Машина беззвучно трогается, плавно разгоняется и бесшумно передвигается по пробкам. Именно в городских режимах автомобиль чутко реагирует на педаль газа, но при этом и больше всего экономит.

Экономия и динамика

Конечно, заявленных заводом 2,8 литра на сотню добиться вряд ли возможно, а вот 6-7 литров по городу – вполне. Причем в городе аппетит меньше, чем на трассе. А если ездить активно или преодолевать большие расстояния, то этот большой кроссовер будет брать где-то 7-8 литров на сотню. Не бесплатно, но меньше, чем дизели такого размера.

Также электромотор заводит ДВС, поэтому стандартная АКБ здесь небольшая, стартеру не нужно много энергии. Именно поэтому 12-вольтовый аккумулятор в CR-V небольшой, то есть зимой разрядить его легче. Интересно, что режимы передачи энергии во время движения можно наблюдать как на центральном экране, так и на приборной панели.

Что касается динамики, то до сотни эта версия с полным приводом разгоняется за 9,4 секунды. Не спорткар, а большое и тяжелое семейное авто. Но на самом деле, согласно нашим измерениям, этот показатель даже меньше. Если разгоняться в режиме “Спорт”, то машина на педаль газа отзывается почти моментально, без задержек в трансмиссии, как у чисто бензиновых конкурентов. При этом стрелка тахометра прыгает, будто во время переключения передач, а звук под капотом повторяет эту историю.

Комфорт здесь – в приоритете

Подвеска не побеспокоит лишним стуком или резким ударом. Все происходит мягко и упруго. При этом в поворотах нет слишком больших колебаний – то есть все уравновешено. Шумоизоляция кузова неплохая, а звук от мотора пробивается намеренно – чтобы лучше чувствовать динамику.

Руль не требует особых усилий – он легкий, но достаточно информативный. Интересно, что подрулевые лепестки меняют не передачи, а степень рекуперации. Поэтому можно ездить как на электромобиле, когда машина тормозит с отпусканием педали газа. Причем рекуперация усиливается автоматически именно в спортивном режиме. Это сделано для более быстрой зарядки батареи.

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Большой семейный кроссовер слишком придирчиво заботится о безопасности всех, кто находится в нем. Благодаря системе камер CR-V отслеживает знаки и подает сигнал, когда скорость превышена более чем на 10 километров в час. Звук не громкий, но выключить его невозможно. Впрочем, такая же особенность присутствует в других современных “японцев” в этом классе.

Система удержания в полосе показывает не только разметку вокруг, но и транспортные средства рядом с машиной. Однако держать в центре полосы CR-V не будет – только мягко отталкиваться от линий разметки.

Вообще, есть ощущение, что за пассажиров CR-V заботится едва ли не лучше, чем за водителя. Например, среди 11 подушек безопасности одна отвечает за колени переднего пассажира, еще одна – между ним и водителем. Также на втором ряду есть не только “шторки” для головы, но и боковые, для тела.

Ассистенты водителя объединены в систему Honda Sensing – это датчики и камеры, которые следят за дорожным движением и предупреждают о возможных рисках. Например, об опасности столкновения на перекрестке, при выезде с парковки. В высших комплектациях работает Honda Sensing 360 – она не дает водителю изменить полосу движения, когда рядом обнаруживает другую машину. Зато в режиме активного круиз-контроля может сама обогнать, если водитель нажмет указатель поворота.

Конечно, этот кроссовер не предназначен для серьезного бездорожья, однако с клиренсом 194 мм не засядет в высокой колее. Длинные свесы кузова не позволяют преодолевать какие-то косогоры, поэтому полный привод здесь больше для стабилизации на мокрых дорогах. Кстати, с этим CR-V справляется прекрасно – даже на снежной трассе разгоняется уверенно и без всяких буксований.

Испытайте сами Honda CR-V на тест-драйве у своего дилера

Таким образом, Honda CR-V стала еще более экономичной, практичной, удобной и безопасной. Единственный минус – еще дороже. Ведь цена стартовой комплектации Elegance, которая на самом деле не назовешь начальной, стартует от 2,09 миллионов гривен. А это 50,6 тысяч “вечнозеленых”.

К счастью, сейчас у дилеров еще есть машины 2023 года выпуска по цене от 1 996 300 грн, то есть $ 48 200. И конкуренты в топ-комплектациях “подтянулись” к этим ценам. Конечно, уровень технологий современных семейных кроссоверов значительно вырос, и за это надо платить. К тому же за счет гибридного привода авто будет дешевле в эксплуатации – хотя бы по потреблению топлива.