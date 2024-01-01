Слияние Honda и Nissan официально отменено

Предварительный план автопроизводителей заключался в создании единой холдинговой компании для интеграции Honda и Nissan. Предполагалось, что новосозданная компания начала бы работу уже в 2026 году. В совместном заявлении обоих брендов говорится, что во время переговоров рассматривались различные варианты структуры бизнес-интеграции.

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“Honda предложила изменить структуру с создания совместной холдинговой компании, с правом на назначение большинства директоров и главного исполнительного директора на основе совместной передачи акций, как изначально было указано в Меморандуме, на структуру, где Honda будет материнской компанией, а Nissan – дочерней компанией путем обмена акциями”, – говорится в совместном пресс-релизе компаний.

В результате компании не смогли договориться и решили прекратить действие Меморандума о взаимопонимании, подписанного Honda, Nissan и Mitsubishi 23 декабря 2024 года. Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщает, что сделка провалилась главным образом из-за того, что Nissan хотел “почти равного отношения” во время переговоров о слиянии, тогда как Honda хотела быстрого решения.

Кроме того, Honda была недовольна тем, как медленно Nissan реструктуризировал свой бизнес, а руководители Mitsubishi вообще решили отказаться от идеи стать третьим участником слияния. Сейчас судьба Nissan остается неопределенной.

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По слухам, тайваньский производитель электроники Foxconn все еще заинтересован в сотрудничестве, но производитель iPhone не хочет прямо покупать компанию. В то же время Nissan продолжает план реструктуризации, который предусматривает ликвидацию 9000 рабочих мест и сокращение производственных мощностей.