Слияние Honda и Nissan официально отменено

Компании Honda Motor Co., Ltd. и Nissan Motor Co., Ltd. сообщили, что прекратили действие Меморандума о взаимопонимании, который был подписан 23 декабря прошлого года. Автопроизводители продолжат сотрудничать в сфере разработки электромобилей, однако не будут объединяться в одну компанию.