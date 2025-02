Злиття Honda та Nissan офіційно скасовано

Компанії Honda Motor Co., Ltd. та Nissan Motor Co., Ltd. повідомили, що припинили дію Меморандуму про взаєморозуміння, що був підписаний 23 грудня минулого року. Автовиробники продовжать співпрацювати у сфері розробки електромобілів, проте не об’єднуватимуться в одну компанію.