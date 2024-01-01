Злиття Honda та Nissan офіційно скасовано

Попередній план автовиробників полягав у створенні єдиної холдингової компанії для інтеграції Honda і Nissan. Передбачалось, що новостворена компанія почала б роботу вже у 2026 році. У спільній заяві обох брендів йдеться, що під час переговорів розглядалися різні варіанти структури бізнес-інтеграції.

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“Honda запропонувала змінити структуру зі створення спільної холдингової компанії, з правом на призначення більшості директорів і головного виконавчого директора на основі спільної передачі акцій, як спочатку було зазначено в Меморандумі, на структуру, де Honda буде материнською компанією, а Nissan – дочірньою компанією шляхом обміну акціями”, – йдеться в спільному пресрелізі компаній.

В результаті компанії не змогли домовитись й вирішили припинити дію Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Honda, Nissan і Mitsubishi 23 грудня 2024 року. Reuters з посиланням на інсайдерів повідомляє, що угода провалилася головним чином через те, що Nissan хотів “майже рівного ставлення” під час переговорів про злиття, тоді як Honda хотіла швидкого рішення.

Крім того, Honda була незадоволена тим, як повільно Nissan реструктуризував свій бізнес, а очільники Mitsubishi взагалі вирішили відмовитись від ідеї стати третім учасником злиття. Наразі доля Nissan залишається невизначеною.

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За чутками, тайванський виробник електроніки Foxconn все ще зацікавлений у співпраці, але виробник iPhone не хоче прямо купувати компанію. Водночас Nissan продовжує план реструктуризації, який передбачає ліквідацію 9000 робочих місць та скорочення виробничих потужностей.