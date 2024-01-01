Виробник iPhone прагне купити частку Nissan

Foxconn відкрита до придбання частки Renault в Nissan, якщо це необхідно для співпраці в галузі електромобілів, хоча інвестиції не є її першочерговою метою. Про це, як повідомляє Укравтопром, пише Financial Times з посиланням на голову правління компанії Янг Лю.

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Янг Лю підтвердив, що переговори тривають, підкресливши, що співпраця, а не володіння акціями, є головною метою.

Foxconn розширює свою діяльність у сферу виробництва електромобілів, прагнучи постачати свою продукцію для відомих брендів. Партнерство з Renault або Nissan стане першим контрактом компанії з великим світовим автовиробником.