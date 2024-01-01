Производитель iPhone стремится купить долю Nissan

Foxconn открыта к приобретению доли Renault в Nissan, если это необходимо для сотрудничества в области электромобилей, хотя инвестиции не являются ее первоочередной целью. Об этом, как сообщает Укравтопром, пишет Financial Times со ссылкой на председателя правления компании Янг Лю.

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Янг Лю подтвердил, что переговоры продолжаются, подчеркнув, что сотрудничество, а не владение акциями, является главной целью.

Foxconn расширяет свою деятельность в сферу производства электромобилей, стремясь поставлять свою продукцию для известных брендов. Партнерство с Renault или Nissan станет первым контрактом компании с крупным мировым автопроизводителем.