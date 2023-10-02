Если у вас есть iPhone 15 и вы управляете BMW, лучше не заряжать устройство с помощью беспроводной зарядной на панели автомобиля.

В последнюю неделю некоторые владельцы BMW жаловались, что чип NFC в iPhone 15 больше не работает после зарядки устройства с помощью беспроводной зарядной панели автомобиля.

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Согласно комментариям, распространенным на форумах MacRumors и X, (ранее известном как Twitter). Пострадавшие клиенты говорят, что iPhone переходит в режим восстановления данных с белым экраном, а чип NFC больше не работает после перезагрузки устройства.

В iPhone чип NFC поддерживает такие функции как Apple Pay и цифровые автомобильные ключи. Пострадавшие пользователи получают сообщение об ошибке "Не удалось настроить Apple Pay" в программе Wallet, и, кажется, нет способа решить проблему. Некоторые клиенты говорят, что Apple заменила их iPhone после того, как подтвердила, что чип NFC вышел из строя, но новый iPhone уязвим к той же проблеме, поэтому пока нет постоянного решения.

Хотя жалобы поступают от пользователей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, возможно, это также касается iPhone 15 и iPhone 15 Plus, поэтому владельцам любой модели iPhone 15 следует соблюдать осторожность, пока эта проблема не будет решена.