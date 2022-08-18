Воры научились заглядывать в салоны тонированных машин с помощью айфонов. Смартфоны позволяют видеть сквозь темные стекла.

Продвинутые автомобильные воры давно используют разные гаджеты и устройства как подспорье в кражах.

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Полиция города Мемфис в американском штате Теннесси предупредила водителей, что злоумышленники открыли для себя новую функцию iPhone: с помощью телефонов они рассматривают содержимое салонов с тонированными стеклами. Поэтому не стоит полагаться на темную пленку — она не страховка от взлома и исчезновения ценных предметов.

Для того чтобы увидеть салон, достаточно поднести айфон с включенной камерой к тонированному стеклу. Камера фокусируется на предметах, невидимых глазу, а экран в режиме высокой яркости показывает все содержимое салона.

Корреспонденты местного телеканала провели эксперимент на автомобиле с плотной тонировкой, используя iPhone, и смогли рассмотреть предметы, лежащие на заднем сиденье. Скорее всего, трюк можно легко провернуть и с другими устройствами, камеры которых могут автоматически настраивать экспозицию.

Полиция предупредила водителей не оставлять в машинах кошельки, телефоны и другие ценные предметы, привлекательные для воров — даже если стекло обклеено сильно затемняющей пленкой.